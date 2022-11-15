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Новосибирский общественный транспорт - в десятке лучших в России

Сегодня, 15:35
Фото: 1MI
Остановка общественного транспорта
Рейтинг по качеству общественного транспорта определяла компания Simetra, занимающаяся транспортным моделированием. По ее данным Новосибирск занял 7 место.

Оценивался целый ряд параметров: комфорт, безопасность, доступность, функциональность и так далее. Каждому городу присваивались баллы - от одного до ста.

Новосибирский городской общественный транспорт набрал 65,4 очка и остановился на 7 строчке списка. Ранее в аналогичном топе столица Сибири была на 9 месте.

В рейтинге не участвовали только Москва и Санкт-Петербург - из-за сильной разницы в возможностях между ними и другими городами страны.

В топ-3 проекта вошли Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург с 73, 72,8 и 72,7 баллами соответственно. Кстати, первые два города не так давно провели реформы своих транспортных систем.

Ранее сообщалось о повышении тарифа на проезд в метро Новосибирска.

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#Новосибирск#Рейтинг#Общественный транспорт#Город#Транспорт
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