Наезд на старшеклассника в Бердске попал на видео

Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда на нее наехала легковушка. Водитель остановился, вышел из машины, извинился и просил, не нужно ли вызвать скорую помощь. Пострадавшая отказалась и автомобилист уехал.

