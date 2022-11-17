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Наезд на старшеклассника в Бердске попал на видео

Сегодня, 09:57
Фото: ВК-сообщество "ЧП Новосибирск"
Наезд на школьника в Бердске
В Бердске подросток попал под колеса «Тойоты" на пешеходном переходе на Спортивной улице, видео ДТП распространил ВК-паблик "ЧП Новосибиск".
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ДТП

На кадрах снятых другим автомобилистом видно, как ребенка отбрасывает ударом в сторону.

В результате инцидента пострадал несовершеннолетний 2007 года рождения.

Юношу доставили в больницу, медики диагностировали травмы различной степени тяжести.

На месте аварии работает экипаж ГИБДД, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Бердске сбили на перекрестке улиц Ленина и Суворова 10-летнюю школьницу.

Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда на нее наехала легковушка. Водитель остановился, вышел из машины, извинился и просил, не нужно ли вызвать скорую помощь. Пострадавшая отказалась и автомобилист уехал.

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#Общество#Происшествия#Бердск#Новосибирская область#ДТП#Подросток#Видео
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