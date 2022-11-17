Наезд на старшеклассника в Бердске попал на видео

На кадрах снятых другим автомобилистом видно, как ребенка отбрасывает ударом в сторону.
В результате инцидента пострадал несовершеннолетний 2007 года рождения.
Юношу доставили в больницу, медики диагностировали травмы различной степени тяжести.
На месте аварии работает экипаж ГИБДД, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее в Бердске сбили на перекрестке улиц Ленина и Суворова 10-летнюю школьницу.
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда на нее наехала легковушка. Водитель остановился, вышел из машины, извинился и просил, не нужно ли вызвать скорую помощь. Пострадавшая отказалась и автомобилист уехал.