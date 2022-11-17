В Новосибирской области грузовик раздавил “всмятку” легковушку

Соцсетийное сообщество опубликовало видео с места происшествия. Легковушка буквально раздавлена - на кузове не осталось целого места
Как уточнили в областном управлении ГИБДД, авария произошло на 96-м км федеральной трассы “Сибирь”. Грузовик Freightliner въехал в стоящую Kia, от удара легковушка пробила ограждение, а тягач улетел в кювет. ДТП спровоцировало пробку в обе стороны
В результате инцидента пострадали водитель и пассажир Kia.
Накануне на 42-м км Северного обхода недалеко от поворота на Красный Яр столкнулись контейнеровоз Scana и Mazda 6, погибли водитель и пассажир седана.
До этого пассажирский автобус попал в тройное ДТП с грузовиками под Новосибирском, пострадали десять человек