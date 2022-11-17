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В Новосибирской области грузовик раздавил “всмятку” легковушку

Сегодня, 11:56
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
Смятая Kia

Грузовик снес стоящую легковушку возле села Ояш в НСО

В районе села Ояш Новосибирской области фура врезалась в легковой автомобиль, раздавив его “всмятку”, сообщает ВК-паблик “АСТ-54”.
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ДТП

Соцсетийное сообщество опубликовало видео с места происшествия. Легковушка буквально раздавлена - на кузове не осталось целого места   

Как уточнили в областном управлении ГИБДД, авария произошло на 96-м км федеральной трассы “Сибирь”. Грузовик Freightliner въехал в стоящую Kia, от удара легковушка пробила ограждение, а тягач улетел в кювет. ДТП спровоцировало пробку в обе стороны

В результате инцидента пострадали водитель и пассажир Kia.

Накануне на 42-м км Северного обхода недалеко от поворота на Красный Яр столкнулись контейнеровоз Scana и Mazda 6, погибли водитель и пассажир седана.

До этого пассажирский автобус попал в тройное ДТП с грузовиками под Новосибирском, пострадали десять человек

Автобус протаранил грузовые автомобили под Новосибирском – 10 пострадавших пассажиров
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#Общество#Происшествия#Транспорт#Новосибирская область#Грузовик#Легковушка#ДТП#Гибдд#Видео
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