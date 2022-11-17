В Новосибирской области грузовик раздавил “всмятку” легковушку

Как уточнили в областном управлении ГИБДД, авария произошло на 96-м км федеральной трассы “Сибирь”. Грузовик Freightliner въехал в стоящую Kia, от удара легковушка пробила ограждение, а тягач улетел в кювет. ДТП спровоцировало пробку в обе стороны