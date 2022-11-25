В Новосибирске выявили нарушения мэрии при завершении долгостроя на Урицкого

По данным ведомства, нарушения нашли ещё в августе 2022 года в действиях департамента земельных и имущественных отношений муниципалитета. Власти без торгов продлили срок аренды земли для завершения строительства высоток. А в сентябре «Сибстройэкспертизе» запретили отклоняться от параметров разрешенного строительства.