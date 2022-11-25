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В Новосибирске выявили нарушения мэрии при завершении долгостроя на Урицкого

Сегодня, 04:23
Фото: atas.info
Мэрия Новосибирска нарушила закон при завершении долгостроя на улице Урицкого
Мэрия Новосибирска нарушила закон при завершении долгостроя на улице Урицкого, 19. Результатом проверки поделилось региональное УФАС.

По данным ведомства, нарушения нашли ещё в августе 2022 года в действиях департамента земельных и имущественных отношений муниципалитета. Власти без торгов продлили срок аренды земли для завершения строительства высоток. А в сентябре «Сибстройэкспертизе» запретили отклоняться от параметров разрешенного строительства.

Напомним, многоэтажку на Урицкого, 19 возводят в Новосибирске почти 20 лет. Около 10 лет назад суд признал застройку незаконной и призвал всё снести.

Местные жители постоянно жаловались в мэрию, что не хотят видеть возле своих домов высотки. Власти 6 раз проводили на муниципальном портале «общественное обсуждение» по поводу строительства домов на Урицкого, о котором многие горожане даже не знали.

Скандалы, фальсификации, обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия Новосибирска#Строительство
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