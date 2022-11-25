В Новосибирске выявили нарушения мэрии при завершении долгостроя на Урицкого

По данным ведомства, нарушения нашли ещё в августе 2022 года в действиях департамента земельных и имущественных отношений муниципалитета. Власти без торгов продлили срок аренды земли для завершения строительства высоток. А в сентябре «Сибстройэкспертизе» запретили отклоняться от параметров разрешенного строительства.
Напомним, многоэтажку на Урицкого, 19 возводят в Новосибирске почти 20 лет. Около 10 лет назад суд признал застройку незаконной и призвал всё снести.
Местные жители постоянно жаловались в мэрию, что не хотят видеть возле своих домов высотки. Власти 6 раз проводили на муниципальном портале «общественное обсуждение» по поводу строительства домов на Урицкого, о котором многие горожане даже не знали.