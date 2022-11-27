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При какой температуре можно не ходить в школу – памятка от мэрии Новосибирска

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI
Новосибирские школьники могут легально прогулять уроки из-за лютых морозов

Дети смогут прогулять школу в понедельник в Новосибирске

Новосибирские школьники могут легально прогулять уроки из-за лютых морозов за окном. Напоминаем, при какой температуре воздуха это возможно и для учеников каких классов.

В нашем регионе ученикам начальных классов (с 1 по 4) позволяют не являться на уроки, если на столбике термометра -25 градусов и ниже. Учащиеся с 5 по 9 классы могут пропустить занятия при -30, а старшеклассники при -35.

Власти подчеркивают, что окончательное решение за родителями. Они сами должны понимать, сможет ли их ребенок дойти до школы в лютый мороз.

Их выбор обосновывается наличием у ребенка теплой одежды, расстоянием от дома до школы, работой транспорта. О прогуле лучше оповестить учителя.

Напомним, с 28 ноября в Новосибирск и районы области придут экстремальные похолодания до -25…-40 градусов. Они продержатся до конца грядущей недели.

Лютые морозы ударят по Новосибирску: прогноз погоды на неделю-28 ноября по 4 декабря
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Мороз#Алина Шефер
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