При какой температуре можно не ходить в школу – памятка от мэрии Новосибирска

В нашем регионе ученикам начальных классов (с 1 по 4) позволяют не являться на уроки, если на столбике термометра -25 градусов и ниже. Учащиеся с 5 по 9 классы могут пропустить занятия при -30, а старшеклассники при -35.
Власти подчеркивают, что окончательное решение за родителями. Они сами должны понимать, сможет ли их ребенок дойти до школы в лютый мороз.
Их выбор обосновывается наличием у ребенка теплой одежды, расстоянием от дома до школы, работой транспорта. О прогуле лучше оповестить учителя.
Напомним, с 28 ноября в Новосибирск и районы области придут экстремальные похолодания до -25…-40 градусов. Они продержатся до конца грядущей недели.