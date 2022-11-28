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Главный синоптик Новосибирской области Лапчик назвала дату окончания морозов

Сегодня, 08:49
Фото: 1MI
Крепкие морозы задержатся в Новосибирске до конца ноября
Крепкие морозы задержатся в Новосибирске до конца ноября. Об этом сообщила главный синоптик региона Анны Лапчик.

По данным гидрометцентра, 40-градусные морозы отступят в начале зимы, а пока нас ожидают температурные скачки. Самыми холодными будут два дня, 28 и 29 ноября.

Лапчик отметила, что на 2 градуса потеплеет уже в последний осенний месяц. А вот дать прогноз на декабрь специалистам сейчас сложно из-за нехватки данных. Они могут надеется только на облачность, которая смягчит влияние холодного циклона, пишет Сиб.фм.

Напомним, 28 ноября в школу прогуляли из-за морозов около 1300 детей в Новосибирской области. Автобусы не смогли их подвести.

В Новосибирской области из-за морозов не довезли до школ 1381 ребенка
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода на неделю#Мороз#Алина Шефер
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