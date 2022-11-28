Главный синоптик Новосибирской области Лапчик назвала дату окончания морозов

Лапчик отметила, что на 2 градуса потеплеет уже в последний осенний месяц. А вот дать прогноз на декабрь специалистам сейчас сложно из-за нехватки данных. Они могут надеется только на облачность, которая смягчит влияние холодного циклона, пишет Сиб.фм.