Главный синоптик Новосибирской области Лапчик назвала дату окончания морозов

По данным гидрометцентра, 40-градусные морозы отступят в начале зимы, а пока нас ожидают температурные скачки. Самыми холодными будут два дня, 28 и 29 ноября.
Лапчик отметила, что на 2 градуса потеплеет уже в последний осенний месяц. А вот дать прогноз на декабрь специалистам сейчас сложно из-за нехватки данных. Они могут надеется только на облачность, которая смягчит влияние холодного циклона, пишет Сиб.фм.
Напомним, 28 ноября в школу прогуляли из-за морозов около 1300 детей в Новосибирской области. Автобусы не смогли их подвести.