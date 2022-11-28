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Мультсериал о легендах Новосибирской области получил президентский грант

Сегодня, 05:41
Фото: кадр с You-Tube канала
Президентским грантом поддержали мультфильмы о легендах Новосибирской области
Правительство РФ поддержало грантом новосибирских аниматоров, которые создают мультфильмы о легендах региона. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития области.

Мультсериал «Тайны Барабинской степи» победил в конкурсе на президентский грант. В основе сюжета многовековые легенды о проклятом острове и Йети из Кыштовки в Новосибирской области. Их рассказывает своему внуку дедушка. 

Недавно мультипликаторы выпустили новый эпизод «Клады Хана Кучума». История связана с таинственными сокровищами, спрятанными когда-то самим Ханом в наших краях.

Все мультфильмы создатели публикуют на своем You-Tube канале. В ближайшем будущем их планируют показывать на местных, и может на некоторых федеральных каналах.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Грант#Мультфильм
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