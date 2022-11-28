Мультсериал о легендах Новосибирской области получил президентский грант

Мультсериал «Тайны Барабинской степи» победил в конкурсе на президентский грант. В основе сюжета многовековые легенды о проклятом острове и Йети из Кыштовки в Новосибирской области. Их рассказывает своему внуку дедушка.
Недавно мультипликаторы выпустили новый эпизод «Клады Хана Кучума». История связана с таинственными сокровищами, спрятанными когда-то самим Ханом в наших краях.
Все мультфильмы создатели публикуют на своем You-Tube канале. В ближайшем будущем их планируют показывать на местных, и может на некоторых федеральных каналах.