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Самолет летел тысячи километров до Новосибирска с разбитым стеклом

Сегодня, 05:07
Фото: Мэш Сибирь
Разбитое стекло

В Новосибирске приземлился самолет с трещиной в стекле

Самолет новосибирской авиакомпании S7 приземлился в аэропорту Толмачево с трещиной в стекле.

Воздушное судно Airbus А320 летел из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Пилот сообщил о повреждении стекла, пролетая над Вологдой.

В Новосибирске на 18 часов задержали вылет самолета в Дубай
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Вместе с наземными службами командир принял решение продолжать полет. С повреждённым окном он пролетел три тысячи километров.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Толмачево, пишет Мэш.Сибирь. Сейчас борт ремонтируют.

Напомним, что ранее на 18 часов был задержан рейс Новосибирск-Дубай. В нем должны были полететь более 160 человек. В итоге пассажиров разместили в гостинице и организовали питание. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Самолет
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