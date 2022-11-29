Самолет летел тысячи километров до Новосибирска с разбитым стеклом

Воздушное судно Airbus А320 летел из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Пилот сообщил о повреждении стекла, пролетая над Вологдой.
Вместе с наземными службами командир принял решение продолжать полет. С повреждённым окном он пролетел три тысячи километров.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Толмачево, пишет Мэш.Сибирь. Сейчас борт ремонтируют.
Напомним, что ранее на 18 часов был задержан рейс Новосибирск-Дубай. В нем должны были полететь более 160 человек. В итоге пассажиров разместили в гостинице и организовали питание.