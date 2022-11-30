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График выплаты детских пособий в декабре 2022 года

Сегодня, 01:15
Фото: 1MI
Родителям детей 3-7 лет, а также от 8 до 17 поступит выплата в декабре 2022
Родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также от 8 до 17 поступит последний в 2022 году платеж по социальным пособиям – это произойдет уже с 1 декабря. ПФР и министерство соцзащиты опубликовали график выплат.

Даты начисления детский пособий категории от 8 до 17 лет в декабре 2022:

Выплатой на детей в возрасте от 8 до 17 лет в каждом регионе занимается местный пенсионный фонд. У них есть свой порядок и график перевода пособий на банковские счета родителей.

Единый день зачисления средств – 3 числа каждого месяца. В декабре 2022 он выпадает на субботу, а в выходные платежи не отправляют. По этой причине деньги стоит ждать уже в пятницу, 2 декабря.

Почтовым отправлением деньги отправят уже 1 числа первого зимнего месяца. Однако они могут доходить долго – до 25 декабря. Но обычно семьи получают пособия раньше - на 4, 11 или 18 день.

Напомним, среди получателей также дети военных и инвалиды.

График выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет в декабре 2022 года?

Пособия на детей от 3 до 7 лет начисляют в каждом регионе местные министерства труда и социального развития. График может разница.

Семьям деньги должны поступить в период со 2 по 18 декабря. Но могут и задержаться до конца месяца в крайне редких случаях.

Также соцзащита отвечает за выплаты пенсий, льготных пособий и других. Каждый месяц график корректируется и отличается от региона к региону.

Напомним, с 1 января 2023 года в России проиндексируют все социальные выплаты. Это связано с поднятием величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ).

Пока точно неизвестно, на сколько вырастут детские пособия. Однако по МРОТу и ПМ цифры следующие: увеличение первого на 6,3 % - до 16 242 рубля, второго – на 3,3%, что для трудоспособного населения составит 15 669 рублей.

Все дело в МРОТе: на сколько с 1 января 2023 вырастут пенсии и детские пособия
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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Дети#Выплаты#Пособие
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