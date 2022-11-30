Выплатой на детей в возрасте от 8 до 17 лет в каждом регионе занимается местный пенсионный фонд. У них есть свой порядок и график перевода пособий на банковские счета родителей.
Единый день зачисления средств – 3 числа каждого месяца. В декабре 2022 он выпадает на субботу, а в выходные платежи не отправляют. По этой причине деньги стоит ждать уже в пятницу, 2 декабря.
Почтовым отправлением деньги отправят уже 1 числа первого зимнего месяца. Однако они могут доходить долго – до 25 декабря. Но обычно семьи получают пособия раньше - на 4, 11 или 18 день.
Напомним, среди получателей также дети военных и инвалиды.
Пособия на детей от 3 до 7 лет начисляют в каждом регионе местные министерства труда и социального развития. График может разница.
Семьям деньги должны поступить в период со 2 по 18 декабря. Но могут и задержаться до конца месяца в крайне редких случаях.
Также соцзащита отвечает за выплаты пенсий, льготных пособий и других. Каждый месяц график корректируется и отличается от региона к региону.
Напомним, с 1 января 2023 года в России проиндексируют все социальные выплаты. Это связано с поднятием величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ).
Пока точно неизвестно, на сколько вырастут детские пособия. Однако по МРОТу и ПМ цифры следующие: увеличение первого на 6,3 % - до 16 242 рубля, второго – на 3,3%, что для трудоспособного населения составит 15 669 рублей.