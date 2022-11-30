Родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также от 8 до 17 поступит последний в 2022 году платеж по социальным пособиям – это произойдет уже с 1 декабря. ПФР и министерство соцзащиты опубликовали график выплат.

Даты начисления детский пособий категории от 8 до 17 лет в декабре 2022: График выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет в декабре 2022 года?