Центру "Играй, гармонь!" запретили называться российским

Управление налоговой службы по Новосибирской области в сентября 2022 года составило обращение в Арбитражный суд НСО. Предмет обращения - иск к ООО "Российский центр "Играй, грамонь!" о неправомерном использовании слова "российский" в названии.
с 2014 года слова "Российский", "Российская Федерация" и "Россия" и производные от низх слова можно использовать только при получении специального разрешения Министерства юстиции Российской Федерации. Проверкой правомерности использования этих слов в названии занимается налоговая инспекция, которая вначале требует привести название в соответствии с законодательством, если этого не происходит, то в соответствии со статьей 1475 ГК РФ подает в суд.
Данный иск не является чем-то особенным - в Новосибирске УФНС подало за последние годы несколько десятков подобных исков в суд, все подобные дела были решены в пользу истца. В одном из решений суда перечислены требования, хотя бы одно из которых нужно выполнять, чтобы использовать слова "Российская Федерация" или "Россия" в названии:
- иметь филиалы и/или представительства в более чем половине субъектов РФ;
- юридическое лицо должно являться крупнейшим налогоплательщиком;
- юрлицо должно иметь долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов, или быть лидеров рынка в отношении определенного товара.
Требования сложно выполнимы для организации из провинции. Но, как сообщил Прецеденту продюсер центра Владимир Смольянинов перед судебным разбирательством, он надеялся отстоять название компании: "Требования можно понять, потому что многие спекулируют этими названиями – «российский», «русский», а еще называют себя «президентскими» и так далее. Но наш центр занимается фактической творческой деятельностью по всей России на протяжении не одного десятилетия. Существуют филиалы – понятно, не в каждом регионе, но их более сорока. Естественно, мы будем отстаивать свои права – обратимся в правительство России, в минюст – и, мы уверены, получим разрешение".
Тем не менее 30 ноября 2022 года иск налоговой был удовлетворен, согласно решению суда организации необходимо убрать из названия слово "российский". Пока решение суда не вступило в законную силу, ответчик может его обжаловать.
В сентябре 2022 года "Черкизовский мясоперерабатывающий комбинат" выставил иск компании "Торговая площадь" за незаконное использование товарных знаков.