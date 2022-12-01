Центру "Играй, гармонь!" запретили называться российским

Требования сложно выполнимы для организации из провинции. Но, как сообщил Прецеденту продюсер центра Владимир Смольянинов перед судебным разбирательством, он надеялся отстоять название компании: "Требования можно понять, потому что многие спекулируют этими названиями – «российский», «русский», а еще называют себя «президентскими» и так далее. Но наш центр занимается фактической творческой деятельностью по всей России на протяжении не одного десятилетия. Существуют филиалы – понятно, не в каждом регионе, но их более сорока. Естественно, мы будем отстаивать свои права – обратимся в правительство России, в минюст – и, мы уверены, получим разрешение".