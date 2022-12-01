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Центру "Играй, гармонь!" запретили называться российским

Сегодня, 05:57
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Российскому центру "Играй, гармонь!" придется отказаться от названия страны в наименовании

Слово "российский" придется убрать из названия Центра "Играй, гармонь!"

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил 30 ноября 2022 г иск УФНС РФ по НСО, что ООО «Российский центр «Играй, гармонь» должно отказаться от слова "российский" в названии. Руководители Центра были уверены в своей правоте, решение суда не вступило в законную силу, и может быть обжаловано.

Управление налоговой службы по Новосибирской области в сентября 2022 года составило обращение в Арбитражный суд НСО. Предмет обращения - иск к ООО "Российский центр "Играй, грамонь!" о неправомерном использовании слова "российский" в названии.

с 2014 года слова "Российский", "Российская Федерация" и "Россия" и производные от низх слова можно использовать только при получении специального разрешения Министерства юстиции Российской Федерации. Проверкой правомерности использования этих слов в названии занимается налоговая инспекция, которая вначале требует привести название в соответствии с законодательством, если этого не происходит, то в соответствии со статьей 1475 ГК РФ подает в суд.

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Данный иск не является чем-то особенным - в Новосибирске УФНС подало за последние годы несколько десятков подобных исков в суд, все подобные дела были решены в пользу истца. В одном из решений суда перечислены требования, хотя бы одно из которых нужно выполнять, чтобы использовать слова "Российская Федерация" или "Россия" в названии:

- иметь филиалы и/или представительства в более чем половине субъектов РФ;

- юридическое лицо должно являться крупнейшим налогоплательщиком;

- юрлицо должно иметь долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов, или быть лидеров рынка в отношении определенного товара. 

Требования сложно выполнимы для организации из провинции. Но, как сообщил Прецеденту продюсер центра Владимир Смольянинов перед судебным разбирательством, он надеялся отстоять название компании: "Требования можно понять, потому что многие спекулируют этими названиями – «российский», «русский», а еще называют себя «президентскими» и так далее. Но наш центр занимается фактической творческой деятельностью по всей России на протяжении не одного десятилетия. Существуют филиалы – понятно, не в каждом регионе, но их более сорока. Естественно, мы будем отстаивать свои права – обратимся в правительство России, в минюст – и, мы уверены, получим разрешение".

Тем не менее 30 ноября 2022 года иск налоговой был удовлетворен, согласно решению суда организации необходимо убрать из названия слово "российский". Пока решение суда не вступило в законную силу, ответчик может его обжаловать.

В сентябре 2022 года "Черкизовский мясоперерабатывающий комбинат" выставил иск компании "Торговая площадь" за незаконное использование товарных знаков.

#Ольга Храмушкина#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Происшествия#Бизнес#Суд#Арбитражный суд#Творчество
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