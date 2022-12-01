В Новосибирске мошенники заставили студентку юрфака раздеться на камеру

Девушку обманули по уже старой схеме. Позвонили якобы сотрудники банка, и сообщили о том, что на её имя пытаются оформить 400 тысяч рублей в кредит. Потом с ней связались представители ЦБ РФ и ФСБ, которые всё подтвердили.
Аферисты для «защиты» финансов, попросили студентку оформить на себя кредиты в разных банках. В общей сумме она взяла 800 тысяч рублей и передала им.
Чуть позже сибирячке снова позвонили те же люди и попросили пройти «бодиверификацию». Это значит раздеться и покрутиться на камеру. Девушка выполнила задания, а когда лже-банкиры пропали, поняла, что её обманули.
Спустя несколько дней аферисты объявились и начали ей угрожать сливом видео в сеть. Тогда она пожаловалась на них родителям, и они вместе обратились в полицию. Мошенников уже разыскивают, пишет Сиб.фм.