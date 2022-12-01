В Новосибирске мошенники заставили студентку юрфака раздеться на камеру

Девушку обманули по уже старой схеме. Позвонили якобы сотрудники банка, и сообщили о том, что на её имя пытаются оформить 400 тысяч рублей в кредит. Потом с ней связались представители ЦБ РФ и ФСБ, которые всё подтвердили.