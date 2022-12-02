ДОМ.РФ: КРТ повышает уровень жизни людей и дает новые возможности инвесторам

Кроме того, с субъектами РФ обсуждается вопрос о расширении категорий участков, пригодных для осуществления КРТ, а также об урегулировании темы обеспечения жилищных прав граждан - правообладателей участков и объектов ИЖС при КРТ и о снятии ограничений при реализации таких проектов в части сервитутов. Помимо этого, рассматриваются меры, обеспечивающие отмену запретов на предоставление проектного финансирования при реализации проектов КРТ.



В конце прошлого года ДОМ.РФ провел первые аукционы на право реализации проектов КРТ в Тюмени и Хабаровске. В планах на 2023 год – ввод первых домов в Тюмени. На данный момент в ДОМ.РФ работают над 90 проектами КРТ в 43 регионах страны с градпотенциалом более 18 млн кв. м жилья. На стадии реализации находятся 15 проектов в 13 субъектах РФ с градпотенциалом 1,75 млн кв. м.