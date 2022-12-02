ДОМ.РФ: КРТ повышает уровень жизни людей и дает новые возможности инвесторам

Денис Филиппов рассказал, что КРТ является для ДОМ.РФ наиболее значимым инструментом, укорачивающим инвестиционно-строительный цикл. При его помощи раскрывается потенциал неиспользуемых земель с точки зрения комплексного строительства жилых объектов, инвесторы приобретают новые возможности, растет уровень жизни населения. Также замгендиректора рассказал о мерах, проработанных коллективом организации и позволяющих дополнительно повысить эффективность работы.
По его словам, было предложено предоставить ДОМ.РФ возможность получения доли квартир в возведенном жилье на аукционах по проектам КРТ. После этого жилые площади с целью решения социальных задач могут вне торгов передаваться регионам и муниципалитетам по ценам Минстроя РФ. Соответствующая законодательная инициатива была подготовлена при участии Минстроя России. В ближайшее время документ внесут на рассмотрение правительства. Об этом сообщает ТАСС.
В числе законопроектов, согласованных с ФАС, Росимуществом, Росреестром, Минфином и Минюстом, оказался закон о наделении ДОМ.РФ правом самостоятельной разработки документации по планировке территории под КРТ, а регионов страны - правом на реализацию таких проектов на участках, по которым им предоставили соответствующие полномочия.
Кроме того, с субъектами РФ обсуждается вопрос о расширении категорий участков, пригодных для осуществления КРТ, а также об урегулировании темы обеспечения жилищных прав граждан - правообладателей участков и объектов ИЖС при КРТ и о снятии ограничений при реализации таких проектов в части сервитутов. Помимо этого, рассматриваются меры, обеспечивающие отмену запретов на предоставление проектного финансирования при реализации проектов КРТ.
В конце прошлого года ДОМ.РФ провел первые аукционы на право реализации проектов КРТ в Тюмени и Хабаровске. В планах на 2023 год – ввод первых домов в Тюмени. На данный момент в ДОМ.РФ работают над 90 проектами КРТ в 43 регионах страны с градпотенциалом более 18 млн кв. м жилья. На стадии реализации находятся 15 проектов в 13 субъектах РФ с градпотенциалом 1,75 млн кв. м.