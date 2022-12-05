В Новосибирске бандиты с газовыми баллончиками обокрали женщину

Инцидент произошел ещё 23 ноября в одной из квартир жилого дома в центре города. К 31-летней женщине пришли в гости двое мужчин, с которыми она познакомилась через мессенджеры. С порога они напали на неё – распылили газовый баллончик в лицо, обворовали и убежали.