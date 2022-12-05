В Новосибирске бандиты с газовыми баллончиками обокрали женщину

Инцидент произошел ещё 23 ноября в одной из квартир жилого дома в центре города. К 31-летней женщине пришли в гости двое мужчин, с которыми она познакомилась через мессенджеры. С порога они напали на неё – распылили газовый баллончик в лицо, обворовали и убежали.
«У сибирячки похитили два смартфона и деньги на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. Она сразу же после этого обратилась в полицию и преступников удалось разыскать. Это три новосибирца в возрасте от 23 до 29 лет. Двое из них совершали разбой, а третий ожидал их в машине возле дома», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирска.
В отношении двух бандитов возбудили дело по факту разбоя, их арестовали на время следствия. Третьего отпустили под подпиской о невыезде.