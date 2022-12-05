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В Новосибирске бандиты с газовыми баллончиками обокрали женщину

Сегодня, 04:08
Фото: ГУ МВД НСО
Жительницу Новосибирска ограбили двое мужчин в ее собственной квартире на улице Гоголя. Женщина заявила в полицию и составила опись краденного на общую сумму 100 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел ещё 23 ноября в одной из квартир жилого дома в центре города. К 31-летней женщине пришли в гости двое мужчин, с которыми она познакомилась через мессенджеры. С порога они напали на неё – распылили газовый баллончик в лицо, обворовали и убежали.

«У сибирячки похитили два смартфона и деньги на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. Она сразу же после этого обратилась в полицию и преступников удалось разыскать. Это три новосибирца в возрасте от 23 до 29 лет. Двое из них совершали разбой, а третий ожидал их в машине возле дома», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирска.

В отношении двух бандитов возбудили дело по факту разбоя, их арестовали на время следствия. Третьего отпустили под подпиской о невыезде.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кража#Разбой
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