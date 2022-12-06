Подросток, зарезавший в Барабинском районе НСО таксиста, хотел его ограбить

"Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области предъявлено обвинение 17-летнему жителю Барабинского района в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой), п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем)", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что подозреваемого заключили под стражу В настоящее время следователи проводят "комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы".
По версии следствия, несовершеннолетний вызвал такси в одно из сел Барабинского района и во время поездки несколько раз ударил ножом 62-летнего водителя в голову и шею. Кроме того, подросток проткнул заднее колесо машины. Таксисту удалось отбиться и скрыться, он доехал до следующего села, где скончался от полученных ран.