atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Подросток, зарезавший в Барабинском районе НСО таксиста, хотел его ограбить

Сегодня, 12:09
Фото: 1MI
Решетка

Зарезавшего таксиста подростка отправили в СИЗО

Управление СК РФ по Новосибирской области сообщает, что 17-летнему жителю региона, который вечером 4 декабря зарезал пожилого таксиста, предъявлены обвинения в убийстве и разбое.

"Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области предъявлено обвинение 17-летнему жителю Барабинского района в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой), п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подозреваемого заключили под стражу В настоящее время следователи проводят "комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы".

По версии следствия, несовершеннолетний вызвал такси в одно из сел Барабинского района и во время поездки несколько раз ударил ножом 62-летнего водителя в голову и шею. Кроме того, подросток проткнул заднее колесо машины. Таксисту удалось отбиться и скрыться, он доехал до следующего села, где скончался от полученных ран.

Под Новосибирском подросток зарезал таксиста
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Подросток#Убийство#Сизо
Подпишитесь
"Соляной король" России покушается на мусор в Новосибирске, а "ВИС" – в Оренбурге
Сегодня, 09:59
Кто такой депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев
Вчера, 00:01
Депутаты Горсовета Новосибирска предлагают сократить траты на военные нужды
Вчера, 09:10
Топ дел на контроле Бастрыкина в Новосибирске: причины пристального внимания к НСО
Вчера, 07:45
Внешнего управляющего "Экологии-Новосибирск" определят методом случайной выборки
Вчера, 10:28
Новый МРОТ с 1 января 2023 в Новосибирской области: как изменились цифры
Вчера, 09:46