Подросток, зарезавший в Барабинском районе НСО таксиста, хотел его ограбить

По версии следствия, несовершеннолетний вызвал такси в одно из сел Барабинского района и во время поездки несколько раз ударил ножом 62-летнего водителя в голову и шею. Кроме того, подросток проткнул заднее колесо машины. Таксисту удалось отбиться и скрыться, он доехал до следующего села, где скончался от полученных ран.