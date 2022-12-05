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Под Новосибирском подросток зарезал таксиста

Сегодня, 12:59
Фото: СУ СК РФ по НСО
Место убийства
В Барабинском районе Новосибирской области задержан 17-летний подросток, который подозревается в убийстве таксиста, сообщает региональное управление СК РФ.

"По данным следствия, вечером 4 декабря 2022 года 17-летний подросток вызвал автомобиль такси в одно из сел Барабинского района. Во время поездки несовершеннолетний нанес имеющимся при себе ножом множественные удары в область шеи и лица водителя транспортного средства", - говорится в сообщении.

Потерпевший оказал сопротивление, более того, ему удалось скрыться, но доехал он только до следующего села, где скончался от полученных ран, добавили в ведомстве.

Там отметили, что подозреваемого установили и задержали сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Барабинский».

СК возбудил по факту произошедшего дело об убийстве. Готовится ходатайство в суд о заключении задержанного в СИЗО.

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#Общество#Происшествия#Криминал#Новосибирская область#Подросток#Убийство
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