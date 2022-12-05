Под Новосибирском подросток зарезал таксиста

"По данным следствия, вечером 4 декабря 2022 года 17-летний подросток вызвал автомобиль такси в одно из сел Барабинского района. Во время поездки несовершеннолетний нанес имеющимся при себе ножом множественные удары в область шеи и лица водителя транспортного средства", - говорится в сообщении.
Потерпевший оказал сопротивление, более того, ему удалось скрыться, но доехал он только до следующего села, где скончался от полученных ран, добавили в ведомстве.
Там отметили, что подозреваемого установили и задержали сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Барабинский».
СК возбудил по факту произошедшего дело об убийстве. Готовится ходатайство в суд о заключении задержанного в СИЗО.
Ранее житель Ордынского района НСО зарезал мать, перебрав со спиртным.