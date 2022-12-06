Районы Новосибирской области получили 55 школьных автобусов

"Обеспечение безопасности подвоза детей — одна из приоритетных задач правительства региона, — цитирует Сергея Нелюбова сайт областной администрации. — В Новосибирской области на школьных маршрутах работают 556 автобусов".
Нелюбов отметил, что автобусы обеспечивают подвоз порядка 15 тысяч детей, и добавил, что машины обеспечены всеми необходимыми средствами - "здесь есть кнопка для связи с водителем, система экстренного реагирования ГЛОНАСС, специальные кресла".
Все автобусы окрашены в желтый цвет, оснащены тахографом (прибор, регистрирующий скорость движения и следящий за тем, чтобы водитель не переработал) и проблесковыми маячками оранжевого цвета.
Ранее сообщалось, что крепкий мороз в Новосибирской области в понедельник, 28 ноября не позволил довести детей до школ.