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Районы Новосибирской области получили 55 школьных автобусов

Сегодня, 14:13
Фото: Сайт Правительства Новосибирской области
Поехали!

Сегодня представителям 27 районов Новосибирской области заместитель губернатора Сергей Нелюбов торжественно вручил 55 комплектов ключей от новых школьных автобусов.

"Обеспечение безопасности подвоза детей — одна из приоритетных задач правительства региона, — цитирует Сергея Нелюбова сайт областной администрации. — В Новосибирской области на школьных маршрутах работают 556 автобусов".

Нелюбов отметил, что автобусы обеспечивают подвоз порядка 15 тысяч детей, и добавил, что машины обеспечены всеми необходимыми средствами - "здесь есть кнопка для связи с водителем, система экстренного реагирования ГЛОНАСС, специальные кресла".

Все автобусы окрашены в желтый цвет, оснащены тахографом (прибор, регистрирующий скорость движения и следящий за тем, чтобы водитель не переработал) и проблесковыми маячками оранжевого цвета.

Ранее сообщалось, что крепкий мороз в Новосибирской области в понедельник, 28 ноября не позволил довести детей до школ.

#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Автобусы
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