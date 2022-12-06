Районы Новосибирской области получили 55 школьных автобусов

Нелюбов отметил, что автобусы обеспечивают подвоз порядка 15 тысяч детей, и добавил, что машины обеспечены всеми необходимыми средствами - "здесь есть кнопка для связи с водителем, система экстренного реагирования ГЛОНАСС, специальные кресла".