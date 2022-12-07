Смертельные дозы формальдегида и фенола нависли над Новосибирском в декабре 2022 года

Как стало известно, опасные вещества витают в Калининском и Заельцовском районах города. Концентрация формальдегида и фенола там превысила норму ещё 6 декабря, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на специалистов гидрометцентра.
Подобная ситуация опасна для здоровья и жизни людей. Могут возникнуть негативные последствия в будущем.
Напомним, с приходом лютых морозов в Новосибирске ежедневно начали отмечать критический уровень загрязнения воздуха. На несколько дней даже ввели режим черного неба для предприятий, чтобы они сократили выбросы.