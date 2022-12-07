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Смертельные дозы формальдегида и фенола нависли над Новосибирском в декабре 2022 года

Сегодня, 03:02
Фото: 1MI
Опасное превышение формальдегида и фенола зафиксировали в Новосибирске

Концентрация фенола и формальдегида превысила норму в воздухе Новосибирска

Опасное превышение формальдегида и фенола зафиксировали в воздухе над Новосибирском. Отклонение от нормы в 1,3 раза, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское» УГМС.

Как стало известно, опасные вещества витают в Калининском и Заельцовском районах города. Концентрация формальдегида и фенола там превысила норму ещё 6 декабря, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на специалистов гидрометцентра.

Подобная ситуация опасна для здоровья и жизни людей. Могут возникнуть негативные последствия в будущем.

Напомним, с приходом лютых морозов в Новосибирске ежедневно начали отмечать критический уровень загрязнения воздуха. На несколько дней даже ввели режим черного неба для предприятий, чтобы они сократили выбросы.

Загрязнение воздуха достигло максимальных 10 баллов в Новосибирске
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Загрязнение#Воздух
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