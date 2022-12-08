Какие врачи начнут получать ежемесячные выплаты с 1 января 2023: размеры надбавки

Медиков в России, включая Новосибирскую область, начнут дополнительно поощрять за труд выплатами с 1 января 2023 года. Всех специалистов без исключения ожидают ежемесячные надбавки до 18,5 тысяч рублей, - Atas.info узнал, кто и сколько будет получать.

Какие врачи получат надбавку – размеры выплат: