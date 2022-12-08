Какие врачи начнут получать ежемесячные выплаты с 1 января 2023: размеры надбавки

Первые выплаты поступят врачам уже с начала следующего года – их утвердил президент России Владимир Путин. Размеры надбавок назвала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- Выплаты начнут получать врачи ЦРБ (районных больниц) и областных. Им полагается до 18,5 тысяч рублей.
- Медики первичного звена - 14,5 тысяч рублей
- Фельдшеры скорой помощи, медсестры – от 7 до 11,5 тысяч рублей
- Специалисты среднего звена (работники поликлиник, ФАПов,) – 8 тысяч рублей
- Младшие медработники – 4 тысячи рублей
- Персонал амбулаторий – 6,5 тысяч рублей
По словам Татьяны Голиковой, получателями выплат станут около 1 169 000 врачей по всей стране. Правительство РФ направило 152,4 млрд рублей на эти цели.
Напомним, ранее врач-пульмонолог клиники «РЖД-Медицина» Новосибирск Надежда Попова рассказала, как на здоровье влияет грязный воздух. Кому опасно гулять в период повышенного содержания вредных веществ в воздухе.