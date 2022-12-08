atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Какие врачи начнут получать ежемесячные выплаты с 1 января 2023: размеры надбавки

Сегодня, 04:48
Фото: 1MI
Медики начнут получать выплаты ежемесячно с 1 января 2023 года
Медиков в России, включая Новосибирскую область, начнут дополнительно поощрять за труд выплатами с 1 января 2023 года. Всех специалистов без исключения ожидают ежемесячные надбавки до 18,5 тысяч рублей, - Atas.info узнал, кто и сколько будет получать.

Первые выплаты поступят врачам уже с начала следующего года – их утвердил президент России Владимир Путин. Размеры надбавок назвала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Какие врачи получат надбавку – размеры выплат:

- Выплаты начнут получать врачи ЦРБ (районных больниц) и областных. Им полагается до 18,5 тысяч рублей.

- Медики первичного звена - 14,5 тысяч рублей

- Фельдшеры скорой помощи, медсестры – от 7 до 11,5 тысяч рублей

- Специалисты среднего звена (работники поликлиник, ФАПов,) – 8 тысяч рублей

- Младшие медработники – 4 тысячи рублей

- Персонал амбулаторий – 6,5 тысяч рублей

По словам Татьяны Голиковой, получателями выплат станут около 1 169 000 врачей по всей стране. Правительство РФ направило 152,4 млрд рублей на эти цели.

Напомним, ранее врач-пульмонолог клиники «РЖД-Медицина» Новосибирск Надежда Попова рассказала, как на здоровье влияет грязный воздух. Кому опасно гулять в период повышенного содержания вредных веществ в воздухе.

Врач объяснила, для кого особенно опасен смог в Новосибирске
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Врачи#Выплаты
Подпишитесь
"Соляной король" России покушается на мусор в Новосибирске, а "ВИС" – в Оренбурге
6 декабря 09:59
Стоимость проезда на общественном транспорте резко взлетит в Новосибирске в декабре
Сегодня, 03:29
Концерт Валерия Меладзе может не состояться в Новосибирске
Сегодня, 01:43
"Присягаем традиции": Александр Дугин в Новосибирске о национальной идеологии
Вчера, 13:04
Суд вынес приговор двум студентам, убившим креслом пенсионерку
Вчера, 08:55
Цены на аренду квартир подскочили к приезду туристов в Новосибирск-Новогоднюю столицу
Вчера, 04:58