Материалы дела рассмотрели в Калининском районном суде города 7 ноября 2022 года. Сама же трагедия произошла еще в июле. Мужчина сел за руль каршерингового автомобиля в пьяном состоянии. Проезжая по Ипподромской, нарушил ПДД и влетел в остановку «Плехановский жилмассив». Там ждали автобус четыре женщины.