Материалы дела рассмотрели в Калининском районном суде города 7 ноября 2022 года. Сама же трагедия произошла еще в июле. Мужчина сел за руль каршерингового автомобиля в пьяном состоянии. Проезжая по Ипподромской, нарушил ПДД и влетел в остановку «Плехановский жилмассив». Там ждали автобус четыре женщины.
Одна из них скончалась на месте аварии. Остальных женщин экстренно госпитализировали. Две выжили, а другая сибирячка умерла в больнице.
В ходе суда выслушали показания свидетелей ДТП. Водителю огласили обвинительное заключение.