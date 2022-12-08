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Начался суд над гонщиком, протаранившим остановку в Новосибирске: 2 человека погибли

Сегодня, 05:33
Фото: 1MI
Прошел суд в Новосибирске над водителем, который сбил 4 женщин на остановке

В Новосибирске начался суд над сбившем людей на остановке водителем

Первое судебное заседание состоялось в Новосибирске по делу водителя «Делимобиля», который насмерть сбил двух человек на автобусной остановке. Также из-за него несколько других пешеходов попали в больницу с тяжелейшими травмами.

Материалы дела рассмотрели в Калининском районном суде города 7 ноября 2022 года. Сама же трагедия произошла еще в июле. Мужчина сел за руль каршерингового автомобиля в пьяном состоянии. Проезжая по Ипподромской, нарушил ПДД и влетел в остановку «Плехановский жилмассив». Там ждали автобус четыре женщины.

Одна из них скончалась на месте аварии. Остальных женщин экстренно госпитализировали. Две выжили, а другая сибирячка умерла в больнице.

В ходе суда выслушали показания свидетелей ДТП. Водителю огласили обвинительное заключение.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Остановка#Алина Шефер
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