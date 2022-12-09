В Новосибирской области растет число заболевших гриппом

Об этом сообщила на брифинге главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. Она же напомнила главные симптомы коварного заболевания.
«Грипп всегда можно отличить. Человек может назвать, как правило, до минут, когда он заболел. Пришел на работу здоровый, а через час может заболеть. Всегда высокая температура — 38-40 градусов. Нет гриппа с субфебрильной температурой», — цитирует главного инфекциониста издание НГС.
Дети болеют гриппом чаще, чем взрослые. Об этом надо помнить и изолировать заболевшего ребенка от контактов со сверстниками.
Также Лариса Позднякова напоминает, что при первых симптомах гриппа надо как можно быстрее обратиться за помощью к врачу.
Ранее сообщалось, что в некоторых школах Новосибирской области ввели дистанционное обучение в связи с распространением заболеваемости среди детей.