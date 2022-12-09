В Новосибирской области растет число заболевших гриппом

«Грипп всегда можно отличить. Человек может назвать, как правило, до минут, когда он заболел. Пришел на работу здоровый, а через час может заболеть. Всегда высокая температура — 38-40 градусов. Нет гриппа с субфебрильной температурой», — цитирует главного инфекциониста издание НГС.