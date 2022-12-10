Первая операция 6 сентября 2022 года ребенку была проведена успешно, но из-за того, что установленный клапан немного сдавил легкое. У ребенка были сложности с дыханием, нужна была вторая операция. Ее запланировали на 23 ноября.
Как сообщила мама ребенка онлайн-порталу "Вести Новосибирск": "Врачи не подготовили квоту к 23 ноября, из-за чего операцию пришлось перенести". 25 ноября заявление на квоту написали еще раз, документы оформили быстро, но родителям ребенка не сообщили об этом. О готовности документов родители ребенка узнали, позвонив в клинику Мешалкина.
При подготовке операции во время сдачи анализов ребенок начал синеть и задыхаться. Девочку унесли в реанимацию, родителей отправили домой. О том, что малышка умерла, им сообщили в тот же день по телефону. Ребенка похоронили 8 декабря, родители обвиняют в смерти девочки врачей, считая, что они затянули с оформлением квоты.
В конце ноября в Чистозерной ЦРБ умер двухмесячный мальчик, причины смерти выясняют следователи.