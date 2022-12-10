При подготовке операции во время сдачи анализов ребенок начал синеть и задыхаться. Девочку унесли в реанимацию, родителей отправили домой. О том, что малышка умерла, им сообщили в тот же день по телефону. Ребенка похоронили 8 декабря, родители обвиняют в смерти девочки врачей, считая, что они затянули с оформлением квоты.