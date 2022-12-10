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Родители винят в смерти трехмесячной малышки врачей Каргатской ЦРБ

Сегодня, 02:42
Фото: Flickr
Родители трехмесячной девочки, не дождавшейся второй операции в клинике Мешалкина, обвиняют в ее смерти врачей Каргатской ЦРБ

Трехмесячная девочка умерла в ожидании операции, родители винят в случившемся врачей

Девочка родилась 22 августа 2022 года, при рождении ей поставили диагноз порок сердца, 6 сентября малышку оперировали в клинике Мешалкина в Новосибирске. По словам мамы ребенка, "сердце собирали буквально по кусочкам". Во время подготовки ко второй операции 6 декабря девочка умерла во время осмотра.

Первая операция 6 сентября 2022 года ребенку была проведена успешно, но из-за того, что установленный клапан немного сдавил легкое. У ребенка были сложности с дыханием, нужна была вторая операция. Ее запланировали на 23 ноября.

Как сообщила мама ребенка онлайн-порталу "Вести Новосибирск": "Врачи не подготовили квоту к 23 ноября, из-за чего операцию пришлось перенести".  25 ноября заявление на квоту написали еще раз, документы оформили быстро, но родителям ребенка не сообщили об этом. О готовности документов родители ребенка узнали, позвонив в клинику Мешалкина.

При подготовке операции во время сдачи анализов ребенок начал синеть и задыхаться. Девочку унесли в реанимацию, родителей отправили домой. О том, что малышка умерла, им сообщили в тот же день по телефону. Ребенка похоронили 8 декабря, родители обвиняют в смерти девочки врачей, считая, что они затянули с оформлением квоты.

#Ольга Храмушкина#Общество#Новосибирская область#Дети#Больница#Врачи
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