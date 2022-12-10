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Взрыв гаражей в Новосибирске: что происходит на месте ЧП, какая обстановка – фото

Сегодня, 07:50
Фото: atas.info
Около 10 гаражей разрушило взрывом на улице Мира 60/2 в Новосибирске 10 декабря
Около 10 гаражей разрушило взрывом на улице Мира 60/2 в Новосибирске 10 декабря. Приехали врачи скорой помощи, работают пожарные, - Atas.info узнал, что происходит сейчас на месте ЧП.
«Хозяева гаражей прибывают в шоке. Другие владельцы боксов проверяют свои автомобили на следы повреждений. Никто не паникуют, все ведут себя спокойно. Пожарные разбирают завалы, но погибших пока не находят. На случай обнаружения людей, там дежурят медики» - передает с места взрыва главный редактор Atas.info Полина Симакова.

 

Предположительно, взрывной волной из боксов выбросило около двух автомобилей. Сам взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона.

Она добавляет, что пока идут работы, никого не пропускают ближе к разрушенным конструкциям. Гаражный кооператив полностью оцеплен.

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#Общество#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Взорвались 10 гаражей на ул.Мира#Пожар#Взрыв#Гаражи
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