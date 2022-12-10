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Lexus «выкинуло»: новосибирцы рассказали подробности взрыва в гаражах

Сегодня, 07:25
Фото: Управление МЧС по НСО
Последствия взрыва в гаражном кооперативе
Очевидцы поделились в соцсетях подробностями взрыва, прогремевшего в гаражном кооперативе в Кировском районе Новосибирска.

"12 гаражей разорвало, две машины выкинуло из гаражей, один из них Лексус", — написал в VK-сообществе "АСТ-54" Павел.

Он добавил, что гараж № 217 уцелел, "дальше в сторону металлурга 12 шт по двум сторонам ряда разорвало".

Другие пользователи эмоционально отреагировали на произошедшее.

"Каждый день уже взрывы. Все еще кто-то думает, что это случайность?" — поинтересовался Роман.

"Нет это не случайность, это дебилы самоделкины в гаражах чудят!", — ответил Дмитрий.

"Беспилотники или безбашеники?", — задался вопросом пользователь с ником Сибирский Правдоруб.

«Капец и до гаражей добрались», — посетовал Алексей, добавив, что имеет ввиду «газовых дебилов».

Как сообщалось, утром в субботу на левом берегу Оби прогремел взрыв. Причиной взрыва спасатели назвали разгерметизировавшийся газовый баллон. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В Новосибирске прогремел взрыв в гаражном кооперативе
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#Новосибирск#Происшествия#Город#Гаражи#Взрывы#Комментарии#Взорвались 10 гаражей на ул.Мира
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В Новосибирске прогремел взрыв в гаражном кооперативе
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