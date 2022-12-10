Lexus «выкинуло»: новосибирцы рассказали подробности взрыва в гаражах

"12 гаражей разорвало, две машины выкинуло из гаражей, один из них Лексус", — написал в VK-сообществе "АСТ-54" Павел.
Он добавил, что гараж № 217 уцелел, "дальше в сторону металлурга 12 шт по двум сторонам ряда разорвало".
Другие пользователи эмоционально отреагировали на произошедшее.
"Каждый день уже взрывы. Все еще кто-то думает, что это случайность?" — поинтересовался Роман.
"Нет это не случайность, это дебилы самоделкины в гаражах чудят!", — ответил Дмитрий.
"Беспилотники или безбашеники?", — задался вопросом пользователь с ником Сибирский Правдоруб.
«Капец и до гаражей добрались», — посетовал Алексей, добавив, что имеет ввиду «газовых дебилов».
Как сообщалось, утром в субботу на левом берегу Оби прогремел взрыв. Причиной взрыва спасатели назвали разгерметизировавшийся газовый баллон. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.