В Новосибирске прогремел взрыв в гаражном кооперативе

"По оперативной информации всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота. В гаражах находились четыре единицы техники. Площадь обрушений уточняется", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, подчеркнули в ведомстве.
Информация о взрыве поступила в 10:53. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что взорвался разгерметизировавшийся газовый баллон.
В настоящее продолжается разбор завалов, задействованы 20 человек и 12 единиц техники.
Сегодня же в районе площади Маркса загорелся пассажирский автобус, огонь перекинулся на стоящий рядом автомобиль.