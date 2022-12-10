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В Новосибирске прогремел взрыв в гаражном кооперативе

Сегодня, 06:58
Фото: Управление МЧС по НСО
В гаражном кооперативе в Кировском районе Новосибирска взорвался газовый баллон, обрушилось несколько гаражей, сообщает региональное управление МЧС.

"По оперативной информации всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота. В гаражах находились четыре единицы техники. Площадь обрушений уточняется", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, подчеркнули в ведомстве.

Информация о взрыве поступила в 10:53. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что взорвался разгерметизировавшийся газовый баллон.

В настоящее продолжается разбор завалов, задействованы 20 человек и 12 единиц техники.

Сегодня же в районе площади Маркса загорелся пассажирский автобус, огонь перекинулся на стоящий рядом автомобиль.

Пожар с автобуса ПАЗ на Площади Маркса перекинулся на припаркованный рядом автомобиль
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#Город#Происшествия#Новосибирск#Гаражи#Взрыв#Взорвались 10 гаражей на ул.Мира
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