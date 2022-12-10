В 9 часов 10 минут 10 декабря у дома №1 по улице Покрышкина остановился автобус ПАЗ, который двигался в направлении ул. Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Титова. Водитель, почувствовав запах гари в кабине, высадил семерых пассажиров и вышел из автобуса, после чего ПАЗ загорелся.