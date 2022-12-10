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Взрывы и столб дыма замечены в районе Площади Маркса в Новосибирске - загорелся ПАЗ

Сегодня, 04:33
Фото: Алексей Гошкодер / 1MI
Пожарные выехали на Площадь Маркса в Новосибирске

В Новосибирске произошло возгорание автобуса ПАЗ в районе Площади Карла Маркса

Столб дыма поднялся в районе площади Маркса в Новосибирске - около 9 утра 10 декабря 2022 года на ул. Покрышкина загорелся автобус ПАЗ, пожарные борются с огнем.

В 9 часов 10 минут 10 декабря у дома №1 по улице Покрышкина остановился автобус ПАЗ, который двигался в направлении ул. Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Титова. Водитель, почувствовав запах гари в кабине, высадил семерых пассажиров и вышел из автобуса, после чего ПАЗ загорелся.

На место происшествия выехали пожарные, которым удалось справиться с огнем, но не удалось спасти машину - автобус выгорел практически весь. Пострадавших нет, на месте работают пожарные, ДПС, причины возгорания выясняются.

#Ольга Храмушкина#Происшествия#Город#Новосибирск#Взрыв#Пожар
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