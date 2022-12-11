Что приготовить на Новый год Кролика-2023, если любишь мясо: блюда назвала диетолог

Новосибирский диетолог назвала главные блюда новогоднего стола в год Кролика-2023

Перед Новым годом многие люди спешат сбросить лишние килограммы, чтобы влезть в праздничный наряд. Но из-за неправильного подхода к выбору блюд на стол, обратно их наедают за новогоднюю ночь. О том, какие продукты порадую желудок и тотемного Кролика, рассказала Atas.info диетолог из Новосибирска.

«Лучше плотно поужинать за 3-4 часа до курантов» Какое мясо выбрать на новогодний стол, если без него праздник немил, и как не обидеть Кролика? Какие выбрать фрукты и закуски на Новый год-2023:

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