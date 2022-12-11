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Что приготовить на Новый год Кролика-2023, если любишь мясо: блюда назвала диетолог

Сегодня, 05:45
Фото: 1MI
Какие блюда приготовить на новогодний стол для встречи года Кролика-2023

Новосибирский диетолог назвала главные блюда новогоднего стола в год Кролика-2023

Перед Новым годом многие люди спешат сбросить лишние килограммы, чтобы влезть в праздничный наряд. Но из-за неправильного подхода к выбору блюд на стол, обратно их наедают за новогоднюю ночь. О том, какие продукты порадую желудок и тотемного Кролика, рассказала Atas.info диетолог из Новосибирска.

«Лучше плотно поужинать за 3-4 часа до курантов»

Специалисты называют год Кролика-2023 идеальным для тех, кто мечтает похудеть и предпочитает правильно питаться. Ведь тотемное животное – травоядное и задобрить его можно овощами и зеленью. При этом мясо не исключается, только нужно выбрать правильное, нежирное.

«Я всегда против того, чтобы есть в любой Новый год жирное и вредное потому, что ночью наша система пищеварения уже отдыхает. Нужно максимально облегчить задачу, чтобы все это у нас переварилось и усвоилось - не было вздутий. Лучше полноценно поужинать за 3-4 часа до курантов. А в новогоднюю ночь обойтись легкими закусками и салатами», - посоветовала диетолог, нутрициолог Маргарита Антонова.
Фото: 1MI

Какое мясо выбрать на новогодний стол, если без него праздник немил, и как не обидеть Кролика?

«Советую избегать жирное сало, свинину, говядину так, как это тяжелое мясо для пищеварения. Так, как 2023 – год Кролика, естественно кролик под ограничениями. Но я не думаю, что многие россияне его, в принципе, едят. Если без колбас, мясных деликатесов никак не обойтись, то нужно выбирать качественные. Либо запекать самим, например, пастрому из курицы или индейки», - пояснила специалист по правильному питанию.

Также она добавила, что мясо правильнее заменить рыбой. И это точно не спугнет от вашего дома тотемное животное нового года.

Фото: 1MI

Какие выбрать фрукты и закуски на Новый год-2023:

По словам Маргариты, праздничный стол должен изобиловать зеленью, овощами и фруктами. Но и они не должны быть запредельно сладкими, может слегка кислыми.

«Лучше купить цитрусовые, киви. Закуски лучше делать из слайсов на помидорах, моркови, огурцах. Меньше хлеба, жирного мяса и гарнира – они калорийные и дают быстро чувство насыщения, переполнение. А ведь на Новый год лучше больше двигаться, гулять, танцевать на свободный желудок».

На столе, по мнению диетолога, должна обязательно присутствовать различная зелень: лист салата, сельдерей. Салаты – только овощные, а для их заправки лучше не использовать майонез. Растительное масло стоит заменить оливковым.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Блюда#Новый год
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