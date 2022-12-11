В Новосибирске частный сектор в Ленинском районе на неделю остался без воды

По словам жителей частного сектора Ленинского района, 2 декабря произошел прорыв водопровода по адресу 2-й Рионский переулок. Специалисты до сих пор не могут справиться с аварий и на вопросы жильцов, когда появится вода в домах, пожимают плечами.
«Три дня назад аварию устранили, но в тот же день вечером прорвало в другом месте – возле дома №1 на Рионской. Специалисты «Горводоканала» снова приезжали 8 декабря, открыли воду, и она сейчас бежит в колодце, но может замерзнуть. Нам говорят, что в устранении дефекта мешает несанкционированный гараж. Вроде как, под ним нужные коммуникации. А в пятницу на наш вызов уже никто не приехал якобы из-за того, что сейчас они заняты более крупной аварией», - рассказала Atas.info одна из жительниц улицы Рионской.
Несколько дней новосибирцы не могут нормально помыться и приготовить еду. Они делятся по-соседски водой из скважин и беспокоятся, что скоро запасы закончатся и тогда многие останутся ещё и без отопления.
«Для нас организовали подвоз воды на прошлой неделе. Однако получить её смогли не все так, как привозили днем, когда многие были на работе. Соседи не могли набрать для других – это очень тяжело. Да и не получилось набрать такое количество воды, которое хватило бы на готовку и мытье. Также котлы подвязаны с водой, в расширители когда-нибудь она закончится, и мы останемся ещё и без отопления», - пояснили жители частного сектора.
Журналисту Atas.info не удалось дозвониться до пресс-службы «Горводоканала». В аварийной службе сибирякам пояснили, что требуется ещё время на устранение дефекта, а нашей редакции отказались давать комментарии.