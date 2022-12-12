«Паленой» обувью торговал 43-летний гражданин Таджикистана в торговом центре на Гусинобродском шоссе. Он выдавал знаменитые «Найки» за настоящий бренд и за это поплатился.
Мужчине пришел исполнительный лист от приставов, в котором значился штраф. Его также призвали доставить товары в отделение для уничтожения.
Контрафакт изъяли и передали в ТУ Росимущество. Продавец теперь должен оплатить 10 тысяч рублей.
Напомним, известные иностранные бренды Nike и New balance ушли из Новосибирска после начала спецоперации. Вслед за ними покинули российский рынок несколько других марок одежды и обуви, но недавно некоторые вернулись.