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Иностранец торговал «палеными» кроссовками Nike в Новосибирске

Сегодня, 04:52
Фото: 1MI
Таджик продавал поддельные Nike в Новосибирске

В Новосибирске из магазина иностранца изъяли поддельные кроссовки Nike

Приставы оштрафовали таджика, который продавал поддельные Nike и New balance в одном из ТЦ Новосибирска. В ассортименте его магазина числились 50 пар кроссовок псевдо-иностранных марок.

«Паленой» обувью торговал 43-летний гражданин Таджикистана в торговом центре на Гусинобродском шоссе. Он выдавал знаменитые «Найки» за настоящий бренд и за это поплатился.

Мужчине пришел исполнительный лист от приставов, в котором значился штраф. Его также призвали доставить товары в отделение для уничтожения.

Контрафакт изъяли и передали в ТУ Росимущество. Продавец теперь должен оплатить 10 тысяч рублей.

Напомним, известные иностранные бренды Nike и New balance ушли из Новосибирска после начала спецоперации. Вслед за ними покинули российский рынок несколько других марок одежды и обуви, но недавно некоторые вернулись.

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#Алина Шефер#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Бренды#Магазин
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