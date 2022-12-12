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Новосибирским бойцам батальона «Вега» передали 100 кг меда

Сегодня, 04:31
Фото: Википедия
Жители Новосибирска отправили посылку с медом бойцам элитного батальона «Вега»
Жители Новосибирска отправили посылку с медом бойцам элитного батальона «Вега». На днях 51 человек из отряда отправился в зону СВО.

Как рассказал командир подразделения и первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов в разговоре с «МК в Новосибирске», гуманитарную помощь военным оказывают местные бизнесмены и обычные горожане. Недавно они отправили солдатам сухпайки, генераторы и 100 кг меда.

Сибиряки беспокоятся о здоровье военнослужащих. Мед, лекарство и витамины передают им в дар для профилактики гриппа и ОРВИ.

Напомним, 1 декабря на спецоперацию уехали несколько бойцов элитного новосибирского батальона «Вега». Андрей Панферов отметил, что скоро он отправится туда сам. Подготовка основного состава идет по плану.

Бойцы элитного батальона «Вега» отбыли на СВО из Новосибирска
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Военные#Батальон "Вега"#Алина Шефер
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