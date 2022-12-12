Новосибирским бойцам батальона «Вега» передали 100 кг меда

Как рассказал командир подразделения и первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов в разговоре с «МК в Новосибирске», гуманитарную помощь военным оказывают местные бизнесмены и обычные горожане. Недавно они отправили солдатам сухпайки, генераторы и 100 кг меда.