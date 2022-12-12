Новосибирским бойцам батальона «Вега» передали 100 кг меда

Как рассказал командир подразделения и первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов в разговоре с «МК в Новосибирске», гуманитарную помощь военным оказывают местные бизнесмены и обычные горожане. Недавно они отправили солдатам сухпайки, генераторы и 100 кг меда.
Сибиряки беспокоятся о здоровье военнослужащих. Мед, лекарство и витамины передают им в дар для профилактики гриппа и ОРВИ.
Напомним, 1 декабря на спецоперацию уехали несколько бойцов элитного новосибирского батальона «Вега». Андрей Панферов отметил, что скоро он отправится туда сам. Подготовка основного состава идет по плану.