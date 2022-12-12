В Чистоозерной ЦРБ восстановили на работе анестезиолога после смерти ребенка

Напомним фабулу этой истории. 19 ноября младенец, которому не исполнилось и двух месяцев, попал в ЦРБ с признаками ОРВИ. Ночью ребенок умер, его родители обвинили в случившемся анестезиолога больницы, который дежурил в эту ночь.