В Чистоозерной ЦРБ восстановили на работе анестезиолога после смерти ребенка

Напомним фабулу этой истории. 19 ноября младенец, которому не исполнилось и двух месяцев, попал в ЦРБ с признаками ОРВИ. Ночью ребенок умер, его родители обвинили в случившемся анестезиолога больницы, который дежурил в эту ночь.
По словам мамы и папы, врач был нетрезв.
Следственные органы возбудили уголовное дело, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а главный врач ЦРБ уволил с работы доктора-анестезиолога.
Затем прошла информация, что медика восстановят в должности. Основанием для этого стал факт неверных данных, которые указала в анализе фельдшер-нарколог.
Повторная экспертиза доказала, что в ночь дежурства врач-анестезиолог был трезв.
Сегодня анестезиолог Алексей Андриянов вернулся к занимаемой должности и приступил к работе.
В разговоре с изданием «Сиб.фм» врач подтвердил информацию о восстановлении на работе.
Ранее сообщалось, что родители опубликовали пост в социальных сетях с историей про смерть их двухмесячного ребенка по вине врачей в Чистоозерной больнице Новосибирской области.