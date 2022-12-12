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В Чистоозерной ЦРБ восстановили на работе анестезиолога после смерти ребенка

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI
В Чистоозерной ЦРБ восстановили на работе анестезиолога после смерти ребенка

В Новосибирской области врач из ЦРБ восстановлен на работе после смерти ребенка

Повторная экспертиза позволила врачу-анестезиологу из Чистоозерной ЦРБ восстановиться в должности и приступить к работе.

Напомним фабулу этой истории. 19 ноября младенец, которому не исполнилось и двух месяцев, попал в ЦРБ с признаками ОРВИ. Ночью ребенок умер, его родители обвинили в случившемся анестезиолога больницы, который дежурил в эту ночь.

По словам мамы и папы, врач был нетрезв.

Следственные органы возбудили уголовное дело, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а главный врач ЦРБ уволил с работы доктора-анестезиолога.

Затем прошла информация, что медика восстановят в должности. Основанием для этого стал факт неверных данных, которые указала в анализе фельдшер-нарколог.

Повторная экспертиза доказала, что в ночь дежурства врач-анестезиолог был трезв.
Сегодня анестезиолог Алексей Андриянов вернулся к занимаемой должности и приступил к работе.

В разговоре с изданием «Сиб.фм» врач подтвердил информацию о восстановлении на работе.

Ранее сообщалось, что родители опубликовали пост в социальных сетях с историей про смерть их двухмесячного ребенка по вине врачей в Чистоозерной больнице Новосибирской области.

Двухмесячный младенец умер в Чистоозерной ЦРБ под Новосибирском
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#Общество#Происшествия#Ребенок#Анестезиолог#ЦРБ#Новосибирск
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