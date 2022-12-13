Прокурор НСО потребовал тщательнее следить за строительством соцобъектов

«Сложившаяся в области практика не отвечает принципу эффективности использования бюджетных ресурсов, их условия не позволяют правительству области результативно контролировать ход и этапы их реализации, защищать имущественные интересы региона, граждан при явных рисках срыва сроков строительства объектов. Прокурор области потребовал разработать механизм контроля за деятельностью инвесторов при реализации соглашений, предусмотреть их ответственность за нарушение сроков создания социально значимых объектов, что позволять контролировать работу частной стороны и стимулировать ее к надлежащему исполнению обязательств», - цитирует пресс-службистов ведомства издание НГС.