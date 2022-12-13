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Прокурор НСО потребовал тщательнее следить за строительством соцобъектов

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI
За строительными инвесторами установят жесткий контроль

Прокуратура Новосибирской области потребовала пересмотреть работу с концессионерами

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман потребовал тщательно контролировать работу концессионеров, которые строят школы, поликлиники и другие социальные объекты.

По мнению правоохранительного органа, заключенные соглашения с частными инвесторами не позволяют наказывать концессионеров за срыв сроков строительства объектов.

«Сложившаяся в области практика не отвечает принципу эффективности использования бюджетных ресурсов, их условия не позволяют правительству области результативно контролировать ход и этапы их реализации, защищать имущественные интересы региона, граждан при явных рисках срыва сроков строительства объектов. Прокурор области потребовал разработать механизм контроля за деятельностью инвесторов при реализации соглашений, предусмотреть их ответственность за нарушение сроков создания социально значимых объектов, что позволять контролировать работу частной стороны и стимулировать ее к надлежащему исполнению обязательств», - цитирует пресс-службистов ведомства издание НГС.

По результатам проверки прокуратура направила представление губернатору Новосибирской области и потребовала пересмотреть практику заключения концессионных соглашений.

Ранее сообщалось, что прокуратура встала на сторону не допущенного на заседание Совета журналиста.

#Общество#Новосибирская область#Концессионеры#Прокуратура#Представление
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