В Новосибирске 9 человек чуть не погибли при пожаре в многоэтажном доме

Огнеборцам потребовалось три минуты, чтобы доехать до места возгорания. В это время густой дым валил из окна 7-го этажа жилого дома в Заельцовском районе. Соседи сообщили, что в квартирах ещё остались люди.
Так в одной из задымленных квартир пожарные нашли женщину без сознания. Её вынесли на улицу и передали врачам скорой помощи. Те увезли сибирячку в больницу с признаками отравления угарным газом.
После, специалисты с помощью лестницы подобрались к окнам жилищ, расположенных на верхних этажах. Оттуда эвакуировали на свежий воздух восемь человек.
По данным ведомства, никто из них не пострадал. Пожар ликвидировали через 11 минут.