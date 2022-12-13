atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске 9 человек чуть не погибли при пожаре в многоэтажном доме

Сегодня, 05:57
Фото: ГУ МЧС НСО
Крупный пожар произошел на 7 этаже многоэтажного дома в Новосибирске
Крупный пожар произошел на 7 этаже многоэтажного дома на Дуси Ковальчук в Новосибирске вечером 12 декабря. Спасатели ГУ МЧС региона спасли из горящих квартир девять человек.

Огнеборцам потребовалось три минуты, чтобы доехать до места возгорания. В это время густой дым валил из окна 7-го этажа жилого дома в Заельцовском районе. Соседи сообщили, что в квартирах ещё остались люди.

Так в одной из задымленных квартир пожарные нашли женщину без сознания. Её вынесли на улицу и передали врачам скорой помощи. Те увезли сибирячку в больницу с признаками отравления угарным газом.

После, специалисты с помощью лестницы подобрались к окнам жилищ, расположенных на верхних этажах. Оттуда эвакуировали на свежий воздух восемь человек.

По данным ведомства, никто из них не пострадал. Пожар ликвидировали через 11 минут.

 

Элитный внедорожник Cadillac за 7 млн рублей сгорел в Новосибирске
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Пожар#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
"Экология-Новосибирск" получила внешнего управляющего из Москвы
Сегодня, 05:38
Руководитель похоронной выставки из Новосибирска ответил Никите Михалкову
Вчера, 13:09
Минус один: в Новосибирске сократили число возможных участников "мусорной концессии"
Вчера, 11:14
«Вытащили меня из ада»: Елизавета Андрющенко рассказал о шоу «Новые пацанки»
Вчера, 12:29
"РАТМ-Холдинг" инициировал досрочную отставку директора стадиона "Спартак"
Сегодня, 06:48
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
8 декабря 09:10