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Элитный внедорожник Cadillac за 7 млн рублей сгорел в Новосибирске

Сегодня, 04:20
Фото: ВК/АСТ-54
Внедорожник был дорогим, его цена варьируется от 5 млн рублей
В Центральном районе Новосибирска дотла сгорел внедорожник Cadillac XT6. Подробности с места события раскрыли в ВК-группе «АСТ-54».

Инцидент произошел в 4 часа утра 13 декабря. На улице Колыванская у дома № 3 вспыхнул внедорожник марки Cadillac XT6.

На месте работали пожарные. Однако машину полностью охватило огнем. Внедорожник сгорел полностью.

«В 04-02 пожарно-спасательные подразделения реагировали на пожар, произошедшего по ул. Колыванская, объектом пожара был автомобиль марки Кадиллак. Через 6 минут первые подразделения были на месте вызова. Автомобиль был полностью в огне. 6 минут потребовалось для ликвидации открытого горения. Хозяин находился на месте вызова, не пострадал. Причину пожара установит дознаватель МЧС России», — прокомментировали в ГУ МЧС по НСО.

Отметим, что стоимость такого автомобиля варьируется от 5 миллионов рублей. На сайте по продаже машин Cadillac 2021 года выпуска стоит 7 млн рублей.

Пассажирский автобус полностью сгорел на Пашинском шоссе под Новосибирском
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Напомним, что ранее пассажирский автобус полностью сгорел на Пашинском шоссе. ПАЗ вспыхнул во время движения по шоссе в 8 утра. В салоне пассажиров не было, а водитель успел в панике выбежать. Автобус выгорел дотла. 

#Эмилия Губарева#Пожар#Транспорт#Происшествия
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