Элитный внедорожник Cadillac за 7 млн рублей сгорел в Новосибирске

Напомним, что ранее пассажирский автобус полностью сгорел на Пашинском шоссе. ПАЗ вспыхнул во время движения по шоссе в 8 утра. В салоне пассажиров не было, а водитель успел в панике выбежать. Автобус выгорел дотла.