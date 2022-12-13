Элитный внедорожник Cadillac за 7 млн рублей сгорел в Новосибирске

Инцидент произошел в 4 часа утра 13 декабря. На улице Колыванская у дома № 3 вспыхнул внедорожник марки Cadillac XT6.
На месте работали пожарные. Однако машину полностью охватило огнем. Внедорожник сгорел полностью.
«В 04-02 пожарно-спасательные подразделения реагировали на пожар, произошедшего по ул. Колыванская, объектом пожара был автомобиль марки Кадиллак. Через 6 минут первые подразделения были на месте вызова. Автомобиль был полностью в огне. 6 минут потребовалось для ликвидации открытого горения. Хозяин находился на месте вызова, не пострадал. Причину пожара установит дознаватель МЧС России», — прокомментировали в ГУ МЧС по НСО.
Отметим, что стоимость такого автомобиля варьируется от 5 миллионов рублей. На сайте по продаже машин Cadillac 2021 года выпуска стоит 7 млн рублей.
Напомним, что ранее пассажирский автобус полностью сгорел на Пашинском шоссе. ПАЗ вспыхнул во время движения по шоссе в 8 утра. В салоне пассажиров не было, а водитель успел в панике выбежать. Автобус выгорел дотла.