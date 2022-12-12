Пассажирский автобус полностью сгорел на Пашинском шоссе под Новосибирском

Автобус загорелся во время движения по Пашинскому шоссе под Новосибирском утром 12 декабря. Очевидцы сняли момент возгорания на видео и выложили его в паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам свидетелей, пассажирский ПАЗ внезапно воспламенился на ходу около 8 часов утра. Из салона выбежал в панике только водитель. «Пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал. Пожарные бригады выезжали на тушение транспорта на Пашинское шоссе в 08:12», - уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков. Огонь потушили через несколько минут, однако это автобус не спасло. Он выгорел дотла. Напомним, 10 декабря на площади Маркса в Новосибирске сгорела маршрутка. Водитель успел вывести людей из салона – пострадавших нет. Это был ужас! Что происходит на месте возгорания автобуса ПАЗ на Площади Маркса Узнать подробнее