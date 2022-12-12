atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Пассажирский автобус полностью сгорел на Пашинском шоссе под Новосибирском

Сегодня, 05:20
Фото: АСТ-54/ВК
Автобус загорелся во время движения по Пашинскому шоссе под Новосибирском
Автобус загорелся во время движения по Пашинскому шоссе под Новосибирском утром 12 декабря. Очевидцы сняли момент возгорания на видео и выложили его в паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам свидетелей, пассажирский ПАЗ внезапно воспламенился на ходу около 8 часов утра. Из салона выбежал в панике только водитель.

«Пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал. Пожарные бригады выезжали на тушение транспорта на Пашинское шоссе в 08:12», - уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.

Огонь потушили через несколько минут, однако это автобус не спасло. Он выгорел дотла.

Напомним, 10 декабря на площади Маркса в Новосибирске сгорела маршрутка. Водитель успел вывести людей из салона – пострадавших нет.

Это был ужас! Что происходит на месте возгорания автобуса ПАЗ на Площади Маркса
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Пожар#Новосибирск#Новосибирская область#Транспорт#Автобус#Видео
Подпишитесь
Никиту Михалкова возмутили игры ритуальщиков с трупами в Новосибирске
Вчера, 08:20
Снегопады, морозы до -31°C и лютый ветер: прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Вчера, 11:08
Депутат Сидоренко вскоре предстанет перед судом
Сегодня, 08:10
Военнослужащий из Новосибирской области Евгений Попов погиб в ходе спецоперации
Сегодня, 03:02
Названа причина коммунальной аварии в Искитиме под Новосибирском
Сегодня, 07:25
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
8 декабря 09:10