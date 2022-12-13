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В Новосибирске сотрудников IKEA оставили без новогодней премии

Сегодня, 06:36
Фото: 2ГИС
Персонал IKEA в Новосибирске лишили новогодних премий.
Персонал закрывшегося гипермаркета IKEA в Новосибирске лишили премий к Новому году. Также многим сотрудникам до сих пор не выплатили положенную зарплату.

Как рассказала Сиб.фм председатель местного отделения профсоюза сотрудников IKEA Нина Харитонова, работники выполнили план продаж в этом году, но за это их премировать не собираются. Кроме того, многих давно уволили, а зарплаты они так и не получили.

По словам Харитоновой, некоторые сотрудники ИКЕА после увольнения получили пособие в размере 7 окладов. Что выплатили остальным ей неизвестно так, как только менее 10% из них входят в профсоюз.

Она считает, что нужно отдать должное врачам и учителям, которые виноваты в том, что в профсоюзы перестали вступать люди. Ведь они платят взносы, но юридической помощи не получают и всех всё устраивает.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Икеа#Профсоюз
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