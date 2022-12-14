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34-градусные морозы до конца рабочей недели не покинут Новосибирск

Сегодня, 04:20
Фото: 1MI
Мэрия Новосибирска предупредила горожан о не отступающих лютых морозах
Мэрия Новосибирска предупредила горожан о не отступающих лютых морозах. По ночам температура воздуха будет опускаться до -34°С, в дневное время – до 26.

Как уточняют синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, холода задержатся в городе до 16 декабря. Уже завтра сибиряков ожидают морозы до -34°С ночью.

При этом днем стоит надеяться на потепление до -22..-24°С. Снегопадов и сильного ветра не предвидится – его скорость составит максимум 7 м/с.

В пятницу, 16 декабря, ночью будет слегка теплее – до 28 градусов за знаком минус. К полудню столбики термометра поднимутся до -19°С. Всё также ветер составит 2-7 м/с, без осадков.

Департамент мэрии Новосибирска по ЧС напоминает горожанам, в случае происшествий звонить по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода на 3 дня#Мороз#Алина Шефер
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