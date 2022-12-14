34-градусные морозы до конца рабочей недели не покинут Новосибирск

Как уточняют синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, холода задержатся в городе до 16 декабря. Уже завтра сибиряков ожидают морозы до -34°С ночью.
При этом днем стоит надеяться на потепление до -22..-24°С. Снегопадов и сильного ветра не предвидится – его скорость составит максимум 7 м/с.
В пятницу, 16 декабря, ночью будет слегка теплее – до 28 градусов за знаком минус. К полудню столбики термометра поднимутся до -19°С. Всё также ветер составит 2-7 м/с, без осадков.
Департамент мэрии Новосибирска по ЧС напоминает горожанам, в случае происшествий звонить по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.