Два водителя разбились при лобовом ДТП на Северном объезде под Новосибирском

Сибиряки попали в жуткое ДТП недалеко от посёлка Рыбачий. Один из них ехал на Toyota Vellfire, другой – на Nissan March. Из-за неудачного маневра они врезались друг в друга.
По словам свидетелей аварии, удар пришёлся на левые части праворульных автомобилей. Это спасло жизнь водителям.
Мужчины отделались царапинами и испугом. А вот их иномаркам не повезло больше – они практически уничтожены. ДТП оформили с материальным ущербом.
Напомним, в ночь на 12 декабря недалеко от Чанов Новосибирской области автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовичком МАН. В результате погибли водитель и два пассажира легковушки.