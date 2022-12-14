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Два водителя разбились при лобовом ДТП на Северном объезде под Новосибирском

Сегодня, 02:34
Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black
Двое водителей иномарок столкнулись лоб в лоб на Северном объезде Новосибирска
Двое водителей иномарок столкнулись лоб в лоб вечером 13 декабря на Северном объезде Новосибирска. Они чудом выжили, пишут очевидцы в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Сибиряки попали в жуткое ДТП недалеко от посёлка Рыбачий. Один из них ехал на Toyota Vellfire, другой – на Nissan March. Из-за неудачного маневра они врезались друг в друга.

По словам свидетелей аварии, удар пришёлся на левые части праворульных автомобилей. Это спасло жизнь водителям.

Мужчины отделались царапинами и испугом. А вот их иномаркам не повезло больше – они практически уничтожены. ДТП оформили с материальным ущербом.

Напомним, в ночь на 12 декабря недалеко от Чанов Новосибирской области автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовичком МАН. В результате погибли водитель и два пассажира легковушки.

Три человека погибли в страшном ДТП в Чановском районе Новосибирской области
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#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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