Новосибирцы рассказали, кто украл у них Новый год – ответы расшифровала психотерапевт

Среди четверых читателей Atas.info, двое ждут Новый год-2023 как никогда раньше, один совсем не готов его встречать, а настроение другого меняется изо дня в день.
«В прошлом году у меня елка стояла дома уже в ноябре, а в сейчас руки не поднимаются. Вот вижу утром снегопад валит, начинаю вспоминать детство, подарки и планирую – надо вечером добежать до магазина и купить новогодние украшения. А потом, в течение дня, меня что-то отвлекает, то работа, то быт, то новости печальные, из-за которых даже с домашними спорю, и настроение сыпется на глазах», - поделился новосибирец Андрей.
А вот сибирячка Алина, напротив, рада приближению праздника. В такой непростой период ей, как в детстве, охота думать о новогоднем чуде.
«В этом году у меня, как никогда, появилось новогоднее настроение. Причем, еще с сентября. Я вдохновлена новогодней атмосферой, царящей в городе, в ожидании подарков. Праздника жду с нетерпением и слежу за обратным отсчетом. В новом 2023 году жду настоящего чуда. Верю, что жизнь изменится только в лучшую сторону. 2022 год - однозначно год выхода из зоны комфорта, а 2023 год пусть подарит нам больше стабильности и душевного равновесия. Единственное, что огорчило меня - это уход некоторых компаний с российского рынка, однако все мы привыкаем к новым реалиям и сейчас меня это уже не волнует».
Мнение психотерапевта Татьяны Ефановой: «Этот год - самый тяжелый и сложный. Он переплюнул коронавирусный 2021-й. И неудивительно, что настроение у многих людей переменчиво сейчас. В разы выросло число обращений к специалистам за последний год. Зачастую обращались по семейным вопросам, много разводов. Родные люди перекладывают вину друг на друга за то, что происходит вокруг. Но это неправильно. Новый год семейный праздник, а если целостность семьи нарушена откуда взяться новогоднему настроению. Праздник может близких сплотить, как раз такая ситуация, что пышных гуляний в городе нет, все соберутся за большим столом по-домашнему».
По словам читателя Atas.info Кирилла, новый год он совсем не ждет потому, что не любит сюрпризы.
«До нового года меньше месяца, а мне уже страшно – что новенького он нам преподнесет. От сюрпризов устал, да и вообще их не люблю. А ещё под бой курантов в 2021-м загадывал путешествия, побольше отдыха. Но не сбылось. Я болею за наших и именно по этой причине, я не хочу шумно справлять Новый год. Думаю, сейчас самое время тихо собраться семьей».
Другая жительница Новосибирска Анастасия решила абстрагироваться от новостного шума и поностальгировать. Она распланировала до мелочей, как весело провести декабрь до новогодней ночи.
«Как ни странно, но новый 2023 год я жду больше, чем когда-либо. Я верю, что многое изменится к лучшему, мы погуляем по новогодней столице, отдохнём - и всё наладится. Лично я решила себя приободрить и включить режим «новогоднего настроения». С начала декабря смотрю любимые с детства советские фильмы и Гарри Поттера, планирую покупки и подарки. Так легче даже работается и быстро пролетают дни».
«Это правильно, искать в счастье в мелочах. Кто не обременен рутиной, имеет свободное время может поднять настроение даже от похода по магазинам, просмотра детских фильмов. Я советую всегда составлять планы на будущее - в нашем случае на будущий год. Смотреть на него, мечтать и думать о скорейшей реализации целей. Не мало важно творить добро и не забывать о ближних. В этом году мы были нужны друг другу, поэтому вдохновиться на чудо можно, помогая кому-то. До Нового года хорошо бы разобрать старые вещи в шкафах, может отдать часть в специализированные центры – и это поднимет настроение. Всё зависит от вас самих – никто не виноват в испорченном празднике, каждый создает его себе сам», - заключила Ефанова.