Новосибирцы рассказали, кто украл у них Новый год – ответы расшифровала психотерапевт

«Это правильно, искать в счастье в мелочах. Кто не обременен рутиной, имеет свободное время может поднять настроение даже от похода по магазинам, просмотра детских фильмов. Я советую всегда составлять планы на будущее - в нашем случае на будущий год. Смотреть на него, мечтать и думать о скорейшей реализации целей. Не мало важно творить добро и не забывать о ближних. В этом году мы были нужны друг другу, поэтому вдохновиться на чудо можно, помогая кому-то. До Нового года хорошо бы разобрать старые вещи в шкафах, может отдать часть в специализированные центры – и это поднимет настроение. Всё зависит от вас самих – никто не виноват в испорченном празднике, каждый создает его себе сам», - заключила Ефанова.