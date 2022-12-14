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В Новосибирске жители домов у ГПНТБ пожаловались на вонь

Сегодня, 01:23
Фото: Александр Назаров/2ГИС
Живущие в домах возле ГПНТБ в Новосибирске жители страдают от неприятного запаха. Довольно продолжительное время на участке по улице Кирова ремонтируют коллектор.

Жильцы жалуются на сильную вонь фекалий из канализации. Периодически ветер доносит амбре даже до самых верхних этажей жилых домов.

«В управляющей компании пожимают плечами, когда мы интересуемся, скоро ли развеется вонь. Они объясняли, что не могут на это повлиять. Говорят, что для того, чтобы в будущем запахи не просачивались, сейчас меняют старые канализации», - пояснила Atas.info жительница дома на Кирова 27/3 Елена.

Предположительно, зловонье новосибирцам придется терпеть аж до конца июня. Это срок окончания работ на коллекторных тоннелях, указанный в паспорте объекта.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вонь#Ремонт
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