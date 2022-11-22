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«Запах фекалий»: жуткая вонь накрыла улицу Связистов в Новосибирске

Сегодня, 03:58
Фото: 1MI
Жуткая вонь из канализации на улице Связистов в Новосибирске беспокоит горожан

Жители Новосибирска пожаловались на жуткую вонь на улице Связистов

Жуткая вонь из канализационного люка на улице Связистов, 141 в Новосибирске несколько дней беспокоит горожан. Они писали об этом властям и публиковали посты в соцсетях, но до сих пор никакого ответа не получили.

«Во дворе есть люк, который всегда открыт и из него тянет жуткое амбре – от фекалий. А на днях вообще открылся гейзер и весь кал разлетелся по округе», - рассказал Atas.info Сергей Ч.

Сибиряк рассказал, что вчера, 21 ноября, видел возле люка рабочих, которые что-то начали ремонтировать. После канализационные стоки бежать перестали, однако едкий запах никуда не исчез.

Напомним, в Новосибирске очень часто жители жалуются на вонь, а источники её происхождения до сих пор доподлинно неизвестны. Недавно мэрия заявляла, что запахи могут исходить из канализации, от производственных комплексов и многого другого.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Вонь
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