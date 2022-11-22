«Запах фекалий»: жуткая вонь накрыла улицу Связистов в Новосибирске

«Во дворе есть люк, который всегда открыт и из него тянет жуткое амбре – от фекалий. А на днях вообще открылся гейзер и весь кал разлетелся по округе», - рассказал Atas.info Сергей Ч.
Сибиряк рассказал, что вчера, 21 ноября, видел возле люка рабочих, которые что-то начали ремонтировать. После канализационные стоки бежать перестали, однако едкий запах никуда не исчез.
Напомним, в Новосибирске очень часто жители жалуются на вонь, а источники её происхождения до сих пор доподлинно неизвестны. Недавно мэрия заявляла, что запахи могут исходить из канализации, от производственных комплексов и многого другого.