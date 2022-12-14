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Житель Бердска погиб в ходе СВО

Сегодня, 10:17
Фото: Бердск-Онлайн
Прощание с Антоном Сниткиным состоится завтра в Бердске

В Новосибирской области погиб участник СВО на Украине

Житель Бердска Антон Сниткин, который отправился в зону СВО в конце сентября, погиб.

Антон Сниткин был выпускником военно-командного училища.

Служил на Кавказе, затем вернулся в Бердск, куда его семья переехала из Казахстана двадцать с лишним лет назад. 
42-летний офицер отдал жизнь, защищая жителей Донбаса.
Родные и близкие запомнят Антона Сниткина добрым и отзывчивым человеком, у которого было много надежных и верных друзей.
Прощание с Антоном Сниткиным состоится завтра в бердском кафедральном соборе Преображения Господня.Ранее сообщалось, что новосибирцы  простились в Черепаново с земляком Константином Рихтером, который погиб в зоне СВО.

#Общество#Новосибирская область#СВО#Военнослужащий#Прощание
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