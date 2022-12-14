Житель Бердска погиб в ходе СВО

Служил на Кавказе, затем вернулся в Бердск, куда его семья переехала из Казахстана двадцать с лишним лет назад.

42-летний офицер отдал жизнь, защищая жителей Донбаса.

Родные и близкие запомнят Антона Сниткина добрым и отзывчивым человеком, у которого было много надежных и верных друзей.

Прощание с Антоном Сниткиным состоится завтра в бердском кафедральном соборе Преображения Господня.Ранее сообщалось, что новосибирцы простились в Черепаново с земляком Константином Рихтером, который погиб в зоне СВО.