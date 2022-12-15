Если пациент сдавал анализ (тест) на ковид официально, в поликлинике, результаты исследования ему сообщат. В частности, их можно будет найти на сайте «Госуслуги», если гражданин на нем зарегистрирован, в его личном кабинете. Информация о результатах тестов на ковид оперативно загружается в систему, если исследование проводилось в лаборатории, которая интегрирована с цифровой системой Роспотребнадзора.