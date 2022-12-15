Как вызвать врача на дом, если есть подозрения на коронавирус или ОРВИ, в каких случаях имеет смысл вызвать скорую, какие меры необходимо предпринимать до визита врача — на эти и другие вопросы готовы ответить специалисты горячей линии по COVID-19 в Новосибирске. Ее номер 8-800-2000-112, линия работает в круглосуточном режиме, звонки принимаются без выходных.
Несмотря на то что случаев заболеваемости коронавирусом стало меньше, инфекция никуда не отступила. Жители Новосибирска по-прежнему болеют и не всегда могут отличить грипп или ОРВИ от коронавирусной инфекции. По этому вопросу их также готовы проконсультировать на горячей линии в Новосибирске.
Подозрение на COVID-19 могут вызвать вполне конкретные и многим уже известные симптомы:
Один из наиболее часто встречающихся симптомов коронавируса — потеря обоняния и утрата вкусовых ощущений. Однако в ряде случаев заболевание протекает и без таких признаков.
Чтобы исключить или, наоборот, подтвердить подозрения на коронавирус, жители Новосибирска, чувствующие недомогание, могут вызвать на дом врача. Медик в рамках визита сделает специальный тест — мазок, результаты которого подтвердят или не подтвердят коронавирус.
Вызвать врача на дом при недомогании может каждый житель Новосибирска — достаточно позвонить в поликлинику, к которой гражданин прикреплен, и оформить вызов. Во многих новосибирских поликлиниках работают многоканальные кол-центры. Также можно вызвать врача по телефону 112.
Не откладывая, необходимо вызывать скорую помощь при ковиде тем людям, которые относятся к группам риска:
Те, кто не входит в группы риска, однако чувствует недомогание или, что еще серьезнее, уже получил результаты положительного теста на коронавирус, должны незамедлительно вызывать скорую помощь при ухудшении состояния. В числе его признаков:
Если в распоряжении жителя Новосибирска есть оборудование для измерения сатурации (уровня кислорода в крови), его необходимо использовать для контроля за состоянием. Если сатурация составляет менее 95%, необходимо вызывать скорую помощь.
К сожалению, в Новосибирске нередки случаи, когда приезда скорой помощи даже при экстренном вызове приходится ждать долго. За период ожидания состояние больного, у которого либо уже диагностирован, либо только предполагается коронавирус, может серьезным образом ухудшиться.
В соответствии с законами, действующими в России, скорая помощь обязана прибыть по вызову спустя максимум 20 минут после регистрации вызова.При ухудшении состояния больного, если скорая долго не приезжает, можно позвонить диспетчеру еще раз и уточнить, что есть проблема, — велика вероятность, что бригада медиков прибудет быстрее.
Если диспетчерская служба бездействует, скорая помощь не приезжает, а состояние больного продолжает ухудшаться, можно попробовать доставить его в больницу своим ходом, на автомобиле. Однако случаи, когда скорая помощь не приезжает оперативно по экстренному вызову, в Новосибирске становятся все более редкими. В крайнем случае можно подать жалобу в областное министерство здравоохранения.
В новосибирских поликлиниках еще со времен пандемии коронавируса работают так называемые красные зоны — отдельные помещения, в которых ведется прием больных с подозрением на ковид или инфицированных. Для таких пациентов предусмотрены отдельные коридоры, маршруты следования по медицинскому учреждению.
По приезде в поликлинику нужно уточнить, предусмотрен ли отдельный вход для пациентов с подозрением на коронавирус, куда необходимо проследовать и в какой кабинет обратиться. Нужную информацию сообщат либо в регистратуре, либо за специальной стойкой. В некоторых поликлиниках установлены указатели с маршрутом следования для больных с ковидом.
Сдать тест на ковид бесплатно имеет право каждый гражданин России, однако для этого должны быть соответствующие основания и условия:
Кроме того, бесплатные тесты делаются и на этапе завершения лечения пациента от ковида – для того чтобы убедиться в его выздоровлении.
Бесплатные тесты на коронавирус в Новосибирске при наличии перечисленных выше обстоятельств можно сделать в любой городской поликлинике. Более того, при необходимости врач назначит тестирование самостоятельно, без просьбы пациента.
Если пациент сдавал анализ (тест) на ковид официально, в поликлинике, результаты исследования ему сообщат. В частности, их можно будет найти на сайте «Госуслуги», если гражданин на нем зарегистрирован, в его личном кабинете. Информация о результатах тестов на ковид оперативно загружается в систему, если исследование проводилось в лаборатории, которая интегрирована с цифровой системой Роспотребнадзора.
При сдаче теста пациент указывает свой контактный телефонный номер, и если результат исследования на ковид будет отрицательным, на указанный номер может поступить соответствующий звонок с оповещением.
Лекарства от коронавируса может назначать только лечащий врач. Не стоит заниматься самолечением и тем более самостоятельно принимать решение о приеме антибиотиков и других сильнодействующих препаратов.
Все, что можно сделать при коронавирусе самостоятельно, – принимать жаропонижающие средства для стабилизации самочувствия. Можно включить комплексы с витаминами C, D. Рекомендованы обильное питье и постельный режим с регулярным измерением температуры и отслеживанием показателей сатурации.
Самолечение и его попытки могут привести к неблагоприятным результатам. Так, течение заболевания может ухудшиться. Кроме того, медикам будет сложнее поставить правильный диагноз, если пациент принимал какие-либо медицинские препараты без ведома врача.
С 2022 года в Новосибирске приостановлена практика дистанционного оформления больничных листов. Посещение поликлиники вновь стало обязательным, о чем сообщили в региональном минздраве.
Приказ, согласно которому пациенты с ОРВИ, гриппом и ковидом могли оформлять больничные по телефону, консультируясь с медиками посредством телефонной связи, с 15 марта 2022 года утратил силу. Чтобы получить больничный, необходим личный визит к врачу. Другой вариант – посещение врачом пациента на дому.
По вопросам оформления больничного листа, если пациент вылечился от коронавируса, можно также проконсультироваться, позвонив по горячей линии по ковиду в Новосибирске.