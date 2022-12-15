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В Новосибирске частично ввели массовый режим в детских садах

Сегодня, 08:24
Фото: 1MI
Детским садам Новосибирска рекомендовали соблюдать масочный режим на утренниках
Детским садам Новосибирска рекомендовали соблюдать масочный режим на утренниках. Такое заявление сделали специалисты регионального Роспотребнадзора из-за ситуации с гриппом и ОРВИ.

В масках на новогодних программах в детском саду должны быть все родители и воспитатели. А руководители учреждений обязаны проконтролировать соблюдение эпидемиологических мер.

Также в некоторых детсадах могут потребовать от гостей справку о вакцинации от гриппа и коронавируса. Либо документ подтверждающий, что родитель недавно переболел.

Кроме того, присутствующим людям на утреннике будут измерять температуру. А само мероприятие рекомендовали проводить по группам. После праздника обязали тщательно убраться в помещениях.  

Напомним, ранее стало известно, насколько повысят плату за детский сад в Новосибирске в 2023 году. 

В Новосибирске оплата за детский сад вырастет с 1 января 2023 года
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Детский сад#Заболевание#Алина Шефер
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