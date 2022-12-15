В Новосибирске частично ввели массовый режим в детских садах

В масках на новогодних программах в детском саду должны быть все родители и воспитатели. А руководители учреждений обязаны проконтролировать соблюдение эпидемиологических мер.
Также в некоторых детсадах могут потребовать от гостей справку о вакцинации от гриппа и коронавируса. Либо документ подтверждающий, что родитель недавно переболел.
Кроме того, присутствующим людям на утреннике будут измерять температуру. А само мероприятие рекомендовали проводить по группам. После праздника обязали тщательно убраться в помещениях.
Напомним, ранее стало известно, насколько повысят плату за детский сад в Новосибирске в 2023 году.