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В Новосибирске в ДТП пострадали 9 машин
Сегодня, 12:13
ДТП с участием 9 машин произошло в Новосибирске
На улице Дуси Ковальчук в ДТП пострадало 9 машин, несколько из них стояли на парковке
Видео аварии выложил паблик
«АСТ-54»
.
Виновником происшествия, возможно, мог стать водитель автомобиля «Киа», выехавший на встречную полосу.
На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
По предварительной информации в ДТП пострадали три человека — одному из них помогали на месте очевидцы событий.
Из-за серьезной происшествия движение трамваев и автобусов на улице Дуси Ковальчук временно ограничено.
Ранее сообщалось, что двое водителей иномарок
столкнулись
лоб в лоб вечером 13 декабря на Северном объезде Новосибирска.
#Происшествия
#Новосибирск
#ДТП
#Машины
#Столкновение
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