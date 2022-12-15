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В Новосибирске в ДТП пострадали 9 машин

Сегодня, 12:13

ДТП с участием 9 машин произошло в Новосибирске

На улице Дуси Ковальчук в ДТП пострадало 9 машин, несколько из них стояли на парковке
Видео аварии выложил паблик  «АСТ-54».
Виновником происшествия, возможно, мог стать водитель автомобиля «Киа», выехавший на встречную полосу.
На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
По предварительной информации в ДТП пострадали три человека — одному из них помогали на месте очевидцы событий.
Из-за серьезной происшествия  движение трамваев и автобусов на улице Дуси Ковальчук временно ограничено.
Ранее сообщалось, что двое водителей иномарок столкнулись лоб в лоб вечером 13 декабря на Северном объезде Новосибирска.
#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Машины#Столкновение
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