«Ноги отморозила»: жители Новосибирска пожаловались на жуткий мороз в трамвае №15

На днях в «трамвае-морозильнике» посчастливилось проехать три остановки читательнице Atas.info Марии. Она сильно замерзла, и чуть не отморозила пальцы, несмотря на то, что сидела возле обогревателя.
«По ощущениям, в трамвае было все -25 градусов. Я хотела отогреть руки и прислонила их к печке, но она не работала. Даже наоборот, она, как будто, выдувала холодный воздух. Я чудом не заболела после этой морозной поездки, ведь потом пришлось идти домой также по холоду», - рассказала сибирячка.
Недавно на холодный трамвай №15 пожаловалась в соцсетях другая жительница Новосибирска. Она чуть не отморозила в транспорте ноги.
«На улице стоял ужасный холод, ещё и в трамвае оказалось также морозно. Ноги отмерзли, думала, к полу прилипнут. А печки не работали совсем», - написала женщина в паблике «Инцидент Новосибирск».
Напомним, ранее жители Новосибирска назвали самый холодные вид транспорта. В лидерах оказались трамваи.