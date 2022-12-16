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«Ноги отморозила»: жители Новосибирска пожаловались на жуткий мороз в трамвае №15

Сегодня, 03:16
Фото: 1MI
Новосибирцы посетовали на трамвай №15, в котором они замерзли

Жители Новосибирска пожаловались на жуткий мороз в трамвае №15

Новосибирцы посетовали на трамвай №15, в котором они замерзли из-за сломанной печки. Во время недавней поездки у них закоченели руки и ноги.

На днях в «трамвае-морозильнике» посчастливилось проехать три остановки читательнице Atas.info Марии. Она сильно замерзла, и чуть не отморозила пальцы, несмотря на то, что сидела возле обогревателя.

«По ощущениям, в трамвае было все -25 градусов. Я хотела отогреть руки и прислонила их к печке, но она не работала. Даже наоборот, она, как будто, выдувала холодный воздух. Я чудом не заболела после этой морозной поездки, ведь потом пришлось идти домой также по холоду», - рассказала сибирячка.

Недавно на холодный трамвай №15 пожаловалась в соцсетях другая жительница Новосибирска. Она чуть не отморозила в транспорте ноги.

«На улице стоял ужасный холод, ещё и в трамвае оказалось также морозно. Ноги отмерзли, думала, к полу прилипнут. А печки не работали совсем», - написала женщина в паблике «Инцидент Новосибирск».

Напомним, ранее жители Новосибирска назвали самый холодные вид транспорта. В лидерах оказались трамваи.

Жители Новосибирска назвали самый холодный вид транспорта
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Трамвай#Мороз#Алина Шефер
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