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В Новосибирске белый лимузин врезался в троллейбус

Сегодня, 02:29
Фото: ВК/АСТ-54
Пострадавших нет
В субботу, 17 декабря в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с участием лимузина и троллейбуса, говорится в ВК-группе «АСТ-54».

Как рассказали очевидцы в посте, инцидент был на улице Дуси Ковальчук. Там столкнулись лимузин и троллейбус. По предварительным данным, наезд совершил именно лимузин марки Hummer.

Водитель долгое время не мог выйти из салона легкового автомобиля, так как дверь была повреждена. Также у машины пошел дым из-под капота. Из-за аварии на участке возникли пробки.

В ГИБДД по региону уточнили, что ДТП оформляли с материальным ущербом. За медицинской помощью никто не обращался.

В Новосибирске водитель сбил пенсионера в момент аварийного отключения света
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Напомним, что водитель ранее сбил пожилого мужчину, так как не заметил его из-за отключенного света. Пенсионер живой. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ДТП
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