Дед Мороз альпинист - не для слабонервных, особенно, если человек живет на верхних этажах в новосибирских небоскребах. Стук в окно, не важно на 7 или 25 этаже удивляет одинаково сильно, а если там еще и Дед Мороз - впечатлений хватит надолго. Выезды альпинистов в костюме Деда Мороза в Новосибирске стоят от 5000 до 10000 рублей. Зато Дед Мороз в прямом смысле слова "зайдет в окно".