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Дед Мороз за деньги залезет в окно: необычные поздравления в Новосибирске

Сегодня, 09:26
Фото: Антон Засимов / atas.info
Дед Мороз в Новосибирске прилетит на вертолете, приедет на оленях или залезет в окно

Дед Мороз в Новосибирске на Новый год 2023 прилетит на вертолете или залезет в окно

Дед Мороз и Снегурочка в окне, на вертолете, афроамериканские артисты и сотрудники ДПС, которые разыграют так, можно весь год вспоминать и хвататься за сердце. Что и за какие деньги предлагают новосибирцам, чтобы порадовать и удивить друзей и коллег на Новый год 2023 - в материале Атас.Инфо.

Дороже всего новосибирцам обойдется Дед Мороз на вертолете - вылет стоит от 45000 руб. За эти деньги Дед Мороз и Снегурочка приземлятся на вертолете на одну из четырех заранее оговоренных площадок - в  Толмачево, за Северным объездом в Мочище, в аэропорту Северный, а также в Бердске. Программа поздравлений и фотосессия в вертолете в течение 45 минут, общение с Дедом Морозом входят в стоимость. 

Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете.
Фото: avito.ru

Суровый юмор от суровых новосибирцев выглядит так - ничего не подозревающего человека останавливает сотрудник ДПС, по полной программе проверяет машину и тут выясняется, что она в угоне.

После вызова эвакуатора становится понятно, что это всего лишь - необычное поздравление с Новым годом. Такое точно не забудешь! Желающим поздравить друзей с Новым годом таким образом придется заплатить от 8000 рублей за работу одного артиста на выезде. Костюмы и строгий взгляд сотрудника ДПС/ГИБДД входят в эту сумму. 

Шуточные поздравления с Новым годом и розыгрыши в Новосибирске
Фото: avito.ru

Дед Мороз альпинист - не для слабонервных, особенно, если человек живет на верхних этажах в новосибирских небоскребах. Стук в окно, не важно на 7 или 25 этаже удивляет одинаково сильно, а если там еще и Дед Мороз - впечатлений хватит надолго. Выезды альпинистов в костюме Деда Мороза в Новосибирске стоят от 5000 до 10000 рублей. Зато Дед Мороз в прямом смысле слова "зайдет в окно".

Жаркое поздравление в холодном Новосибирске предлагает дуэт афроамериканцев с африканскими барабанами. За выступление продолжительностью 15 минут до 30 декабря придется заплатить 10000 рублей, если вызвать артистов в последний день уходящего года 31 декабря, выступление обойдется в 15000 рублей. В программе новогодний афро-хоровод, мастер-класс игры на барабанах и африканские танцы.

Парад Дедов Морозов и выступление иллюзиониста предлагают тоже за 15000 рублей. Как сообщается в объявлении, ведущий - "маг, фокусник и чародей, трёхкратный чемпион фестивалей по сценической магии и иллюзиону".

Новосибирск в 2022 году стал новогодней столицей России. Несмотря на то, что бюджет на встречу Нового года сокращен, Новосибирск будет с размахом отмечать праздник - мероприятия будут идти каждый день, начиная с 22 декабря.

#Ольга Храмушкина#Новый год#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Поздравления#Дед Мороз
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