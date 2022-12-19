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«Оторвало голову»: двух человек насмерть сбил грузовой поезд под Новосибирском

Сегодня, 06:42
Фото: atas.info
Погибли мужчина и женщина

Двух человек сбил грузовой поезд в Новосибирской области

В минувшие выходные в Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил двух человек, о чем сообщили читатели Atas.info.

По словам наших читателей, все произошло на перегоне станций Тогучин-Курундус. Там грузовой поезд сбил двух человек.

«Женщина была из Тогучина. Ей около 40-ка лет. Бежала на электричку. Про второго погибшего ничего не знаю. Говорят, что кому-то даже голову оторвало», - рассказал Atas.info житель Тогучина.

Информацию о смерти двух сибиряков подтвердили в линейной полиции по СВО. По данным МВД, погибли 30-летний житель Новосибирска и 40-летняя жительница Тогучина.

Они бежали на электричку – прямо перед приближающимся грузовым поездом. В итоге трагедии избежать не удалось. Машинист осуществил экстренную остановку. От полученных травм сибиряки скончались. Уточняется, что погибшие были пьяны. 

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Напомним, что ранее женщина пыталась войти в вагон электропоезда на остановке, но ее сумку зажало в дверях. В итоге поезд тронулся, а она угодила прямо под колеса. Она в больнице в тяжелом состоянии. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область
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