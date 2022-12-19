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Замминистра строительства Новосибирской области стал защитник дольщиков Богомолов

Сегодня, 05:47
Фото: Минстрой РФ
Дмитрий Богомолов стал заместителем министра строительства Новосибирской области
Дмитрий Богомолов стал заместителем министра строительства Новосибирской области. Он будет, как и раньше, заниматься проблемами обманутых дольщиков.

Богомолов являлся главой Фонда защиты прав дольщиков. Сейчас в должности замминистра он будет всё-также курировать вопросы по жилищному строительству в нашей области. Ещё в его обязанности вошли территории ЛНР и ДНР.

Он перешёл на новый пост 19 декабря 2022 года. Об этом сообщили на оперативном заседании в правительстве региона сегодня.

Отметим, Дмитрий Богомолов окончил юрфак РАНХиГС в Новосибирске. Карьеру в сфере строительства начал в 2017 году с кооператива «Успех». А год назад возглавил ФЗПГ НСО.

Напомним, ранее в новую должность замминистра инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области вступила Елена Макавчик. Что о ней известно, читайте на Atas.info.

Макавчик возглавила инспекцию по охране культурного наследия НСО: что о ней известно
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#Алина Шефер#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Дольщик
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