20 тысяч елей, пихт и сосен заготавливают к празднику для жителей региона
Сегодня, 14:34
Фото: сайт правительства Новосибирской области
Так заготавливают ели и сосны в Новосибирских лесничествах
В Новосибирской области в продажу поступит 20 тысяч хвойных деревьев
Предновогодний спрос на живые ели и сосны по прежнему есть, однако с каждым годом сибиряки все больше отдают предпочтение искусственным деревьям.
«Ежегодно лесохозяйственные предприятия реализуют деревья хвойных пород для новогодних праздников. В этом году мы сократили планируемый объем деревьев к Новому году почти на 10 тысяч. Практика последних лет показывает, что жители всё больше отдают предпочтение искусственным елкам. Этому способствует и экологическая составляющая и разнообразие предложений, ведь теперь можно купить елку как со световым, так и с музыкальным оформлением», - цитирует заместителя министра природных ресурсов и экологии Валерия Шрейдера сайт правительства Новосибирской области.
Заготовкой главного символа Нового года занимаются в регионе 16 лесничеств. В лесополосах нет специальных плантаций, которые выращивают хвойные породы исключительно для массовой рубки к новогоднему празднику. На продажу отправятся деревца, которые были срублены во время прореживания молодняка, чтобы создать условия для полноценного роста деревьев целевой породы.
Контроль за сезонной вырубкой деревьев ведут сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Также в регионе началось патрулирование лесов, в котором задействованы 26 мобильных групп, которые работают совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Цель предновогоднего дежурства — предотвратить незаконную рубку хвойного молодняка на территории Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что жители Новосибирска пожаловались на необоснованное повышение цен на новогодние елки.