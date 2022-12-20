20 тысяч елей, пихт и сосен заготавливают к празднику для жителей региона

«Ежегодно лесохозяйственные предприятия реализуют деревья хвойных пород для новогодних праздников. В этом году мы сократили планируемый объем деревьев к Новому году почти на 10 тысяч. Практика последних лет показывает, что жители всё больше отдают предпочтение искусственным елкам. Этому способствует и экологическая составляющая и разнообразие предложений, ведь теперь можно купить елку как со световым, так и с музыкальным оформлением», - цитирует заместителя министра природных ресурсов и экологии Валерия Шрейдера сайт правительства Новосибирской области.